Самый красивый украинец планеты снялся в соблазнительной фотосессии

Судья шоу "Модель XL", самый красивый мужчина планеты по версии конкурса Mr. Sea World 2018 Богдан Юсипчук дал откровенное интервью изданию Viva!. Также он принял участие в соблазнительной фотосессии.

Снимки были опубликованы на сайте 1+1. По словам инсайдеров, в своем интервью ведущий сделал много признаний относительно своей личной жизни. Так, Юсипчук поделился, что пока не готов к созданию семьи и считает, что мужчина должен заниматься карьерой.

Богдан Юсипчук Фото: 1plus1.ua

"Отношения строят все-таки двое людей. Значит, лично от тебя зависит только 50% успеха, а вторая половина — на совести партнера. Другое дело карьера — здесь все зависит от тебя! Во всем, что касается карьеры, я кое-что понимаю. А вот в отношениях с девушками — сложнее. Чаще всего наши представления о совместной жизни расходятся. И приходится прощаться. Иногда со слезам ... Я предлагаю разойтись не из-за того, что у меня нет чувств к человеку. Просто понимаю, что, в первую очередь, так будет лучше для нее, а потом уже — для меня", — рассказал Богдан.

Новости Украинские звезды снялись в откровенной фотосессии для мужского глянца

Богдан Юсипчук Фото: 1plus1.ua

Однако отмечается, что это не означает, что Мистер мира не хочет когда-нибудь создать семью. Юсипчук признался, что просто обожает детей.

Богдан Юсипчук Фото: 1plus1.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают романтические отношения с украинской звездой Ани Лорак, озадачил поклонников пикантным снимком, на котором изображен полностью голым.

Кому "Холостяк" отдаст свое сердце - читай в нашем Instagram!