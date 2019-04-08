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Самый красивый украинец планеты снялся в соблазнительной фотосессии

1.7тЧитать материал на украинском

Судья шоу "Модель XL", самый красивый мужчина планеты по версии конкурса Mr. Sea World 2018 Богдан Юсипчук дал откровенное интервью изданию Viva!. Также он принял участие в соблазнительной фотосессии.

Снимки были опубликованы на сайте 1+1. По словам инсайдеров, в своем интервью ведущий сделал много признаний относительно своей личной жизни. Так, Юсипчук поделился, что пока не готов к созданию семьи и считает, что мужчина должен заниматься карьерой.

Самый красивый украинец планеты снялся в соблазнительной фотосессии

Богдан Юсипчук

Фото: 1plus1.ua

"Отношения строят все-таки двое людей. Значит, лично от тебя зависит только 50% успеха, а вторая половина — на совести партнера. Другое дело карьера — здесь все зависит от тебя! Во всем, что касается карьеры, я кое-что понимаю. А вот в отношениях с девушками — сложнее. Чаще всего наши представления о совместной жизни расходятся. И приходится прощаться. Иногда со слезам ... Я предлагаю разойтись не из-за того, что у меня нет чувств к человеку. Просто понимаю, что, в первую очередь, так будет лучше для нее, а потом уже — для меня", — рассказал Богдан.

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Самый красивый украинец планеты снялся в соблазнительной фотосессии

Богдан Юсипчук

Фото: 1plus1.ua

Однако отмечается, что это не означает, что Мистер мира не хочет когда-нибудь создать семью. Юсипчук признался, что просто обожает детей.

Самый красивый украинец планеты снялся в соблазнительной фотосессии

Богдан Юсипчук

Фото: 1plus1.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают романтические отношения с украинской звездой Ани Лорак, озадачил поклонников пикантным снимком, на котором изображен полностью голым.

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Персона
Богдан Юсипчук
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