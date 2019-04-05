Самый богатый человек в мире потерял миллиарды из-за развода

Самый богатый человек в мире Джефф Безос потерял 35,7 миллиарда долларов из-за развода со своей женой Маккензи Безос. При расторжении брака она претендовала на газету Washington Post и космическую компанию Blue Origin, но уступила.

Экс-супруге досталась четверть общей доли в компании Amazon. О расторжении отношений Маккензи рассказала в Twitter.

"Я рада, что процесс расторжения моего брака с Джеффом завершился при нашей взаимной поддержке", - сообщила она, поблагодарив Безоса за прошлое.

В ответ миллиардер с теплотой отозвался в соцсети о женщине, которая помогла ему начать свое дело.

По информации Forbes, женщина получит активы к началу июля. Она займет третью строку в списке богатейших женщин, уступив место наследнице косметического гиганта LʼOreal Франсуазе Беттанкур-Мейер (52,9 миллиарда долларов) и дочери основателя Walmart Элис Уолтон (45 миллиардов долларов).

Как писал ранее OBOZREVATEL, Джефф и Маккензи Безос прожили в браке почти 25 лет. За это время у супругов родились трое детей, всего же пара воспитывала четверых – родных сыновей и одну приемную дочь. Причиной развода миллиардера с женой якобы стал его тайный роман. Согласно информации СМИ, Безос встречается с телеведущей и актрисой Лорен Санчес.

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