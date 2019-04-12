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Самые успешные: Ивлеева и Монеточка попали в список Forbes

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Российский Forbes впервые опубликовал рейтинг "30 до 30" — список перспективных молодых предпринимателей, блогеров, музыкантов, журналистов из РФ. В него попали блогер Анастасия Ивлеева и певица Монеточка.

Пока в нем не 30, а 100 человек — по аналогии с западными рейтингами Forbes. Эксперты сначала отбирают 100 номинантов, а через два месяца называют итоговую тридцатку, которую отмечают члены жюри — специалисты из разных сфер, пишет Telegram-канал "Шоубиз под лупой".

Самые успешные: Ивлеева и Монеточка попали в список Forbes
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При отборе учитывалось несколько критериев: возраст не более 30 лет, конкурентоспособность на российском и международном уровне, признание в профессиональной сфере.

mrrr 🐾🚧

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Также, в предварительный список "молодых и перспективных" по версии Forbes вошли боец Хабиб Нурмагомедов, фигуристка Алина Загитова, активистка Надежда Толоконникова, режиссер Александр Горчилин, рэпер Big Baby Tape.

Как ранее писал OBOZREVATEL, телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала о том, что встретила "мужчину мечты" еще в 17-летнем возрасте. Их отношения не продлились долго и расставание с ним стало настоящим ударов для девушки.

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