Протоиерей Русской православной церкви Дмитрий Смирнов, который умер 21 октября в возрасте 69 лет, считал, что девушкам не нужно получать образование, потому что им важнее научиться заботиться о ребенке.

Отметим, Смирнов был почетным председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. OBOZREVATEL собрал самые громкие цитаты Смирнова о женщинах, воспитании детей, гражданском браке и ВИЧ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Смирнов известен скандальными высказываниями. YouTube

Так, по словам Смирнова, женщины, находящиеся в гражданском браке с мужчинами, являются "бесплатными проститутками". Он считал, что для мужчин это не отношения, а просто временное утешение.

"Не хочется сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: "У меня гражданский брак". Нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и все, а так тебя никто за жену не считает. Те мужчины, о которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их женами, это просто временная утеха".

Священник также подчеркивал, что женщины умственно слабее мужчин. А такие персоны как Мария Склодовская-Кюри – это редкость. Поэтому он считал, что девушкам лучше ухаживать за ребенком, чем получать образование.

"Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству к учителям? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь".

Также Смирнов считал, что ВИЧ-инфекции не существует, так как еще никто на свете не видел вирус иммунодефицита человека.

"А СПИД возникает из-за четырех причин: первая – стресс, вторая – депрессия, третья – разрушение прививками иммунитета человека, четвертая – внешняя интоксикация. Самый простой способ не переживать – забыть и никогда не сдавать анализ на ВИЧ".

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