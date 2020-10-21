Самые скандальные цитаты протоиерея Смирнова в видео: чем он возмущал общество
Протоиерей Русской православной церкви Дмитрий Смирнов, который умер 21 октября в возрасте 69 лет, считал, что девушкам не нужно получать образование, потому что им важнее научиться заботиться о ребенке.
Отметим, Смирнов был почетным председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. OBOZREVATEL собрал самые громкие цитаты Смирнова о женщинах, воспитании детей, гражданском браке и ВИЧ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Так, по словам Смирнова, женщины, находящиеся в гражданском браке с мужчинами, являются "бесплатными проститутками". Он считал, что для мужчин это не отношения, а просто временное утешение.
"Не хочется сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: "У меня гражданский брак". Нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и все, а так тебя никто за жену не считает. Те мужчины, о которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их женами, это просто временная утеха".
Священник также подчеркивал, что женщины умственно слабее мужчин. А такие персоны как Мария Склодовская-Кюри – это редкость. Поэтому он считал, что девушкам лучше ухаживать за ребенком, чем получать образование.
"Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству к учителям? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь".
Также Смирнов считал, что ВИЧ-инфекции не существует, так как еще никто на свете не видел вирус иммунодефицита человека.
"А СПИД возникает из-за четырех причин: первая – стресс, вторая – депрессия, третья – разрушение прививками иммунитета человека, четвертая – внешняя интоксикация. Самый простой способ не переживать – забыть и никогда не сдавать анализ на ВИЧ".
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Причина смерти российского священника Дмитрия Смирнова пока не известна.
Российские СМИ ранее сообщали, что еще в мае он серьезно переболел коронавирусом и требовал длительной реабилитации, которая должна была закончиться осенью.
В сентябре Смирнов был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.