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23 мая • обновлено в 10:46
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Самые откровенные фото победительницы "Холостяк-10" Даши Ульяновой

2.3т
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Главный герой романтического шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк наконец-то сделал свой выбор, вручив кольцо одной девушке. Избранницей мужчины стала гимнастка Даша Ульянова, которая с первой вечеринки завоевала внимание пилота и владельца летной школы в США.

В связи с этим OBOZREVATEL публикует самые откровенные фото Даши, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.

Макс Михайлюк и Даша Ульянова

Макс Михайлюк и Даша Ульянова

Фото: instagram/spromojna

23-летняя Даша Ульянова родом из Кривого Рога, она является мастером спорта по художественной гимнастики. Девушка закончила Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского по специальности – актерское мастерство драматического театра и кино. Но связывать свое будущее с этой профессией Даша не захотела, поэтому сейчас она работает в студии элегантного спорта тренером по стретчингу.

Даша Ульянова

Даша Ульянова

Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова

Даша Ульянова

Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова

Даша Ульянова

Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова

Даша Ульянова

Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова

Даша Ульянова

Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

У Даши отличная фигура и она не упускает возможности показать подписчикам спортивное тело и длинные ноги.

Даша Ульянова

Даша Ульянова

Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова

Даша Ульянова

Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова

Даша Ульянова

Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова

Даша Ульянова

Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

В своем Instagram победительница "Холостяк-10" показывает растяжку, делится фотографиями с отдыха и закулисными кадрами шоу.

Даша Ульянова

Даша Ульянова

Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова

Даша Ульянова

Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова

Даша Ульянова

Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова

Даша Ульянова

Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова

Даша Ульянова

Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова и Макс Михайлюк

Даша Ульянова и Макс Михайлюк

Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 22 мая, в 19:00 на СТБ состоялся финал романтического шоу "Холостяк-10". Главный герой Макс Михайлюк отправился на последние свидания в рамках реалити, и в результате выбрал Дашу Ульянову.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Украина
Тег
Холостяк-10
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