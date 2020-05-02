Самые красивые мужчины советского кино: как выглядели секс-символы

Эти мужчины легко и непринужденно влюбляли в себя всех советских женщин, а от одного их взгляда замирали миллионы сердец.

OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить, как выглядели главные секс-символы советского кино.

Василий Лановой

Василий Лановой был одним из самых ярких советских актеров. Ни одна его роль не осталась незамеченной. Однако главными его картинами многие называют "Алые паруса", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны" , "Дни Турбинных". В 1971 году Ланового назвали лучшим актером.

Василий Лановой kino-teatr.ru

Александр Абдулов

Впервые появился в кино Абдулов в начале 1970 годов. С тех пор за плечами актера роли в 112 фильмах. Однако популярность пришла к Александру Абдолову после съемок в картине "Обыкновенное чудо" Марка Захарова.

Александр Абдулов russian7.ru

Олег Видов

Олега Видова многие называют главным секс-символом советского кино. Благодаря своим ролям за ним закрепилась слава "благородного красавца". Кроме того, Видов стал одним из немногих советских актеров, у кого сложилась карьера в западном кино.

В 1985 году он уехал в США, где спустя четыре года женился на Джоан Борстен.

Олег Видов russian7.ru

Сергей Столяров

Сергея Столярова называют главным сказочным героем советского кино. Популярность к нему пришла после выхода картины "Цирк", тогда актер стал буквально идеалом молодого советского человека.

Сергей Столяров kino-teatr.ru

Владимир Коренев

Владимир Коренев стал настоящим секс-символом СССР после того, как исполнил роль Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия". Примечательно, что на тот момент актеру было всего 21 год.

Владимир Коренев 24smi.org

Михаил Боярский

Известность к Михаилу Боярскому пришла после ролей в фильмах "Соломенная шляпка" и "Старший сын", а вот суперзвездой он стал после картины "Собака на сене". Однако все это меркнет в сравнении со славой, которую принесла ему роль в "Трех мушкетерах". Более того, актер до сих пор считается главным д'Артаньяном страны.

Михаил Боярский kulturologia.ru

Никита Михалков

Свою первую роль Никита Михалков сыграл в 14 лет, а известность пришла к нему всего лишь через четыре года – после роли в фильме "Я шагаю по Москве". Кроме актерской карьеры, Михалков также прославился в качестве режиссера – за фильм "Утомленные солнцем" он стал лауреатом "Оскара".

Никита Михалков russian7.ru

Евгений Жариков

Многие зрители помнят Евгения Жарикова по роли милиционера Кондратьева в фильме "Рожденная революция". Однако на счету актера много фильмов, среди которых и картина "Три плюс два", которая стала одним из лидеров кинопроката.

Евгений Жариков russian7.ru

Игорь Костолевский

Благородная внешность, бархатный голос и хорошие манеры сделали из Игоря Костолевского настоящего секс-символа СССР. Популярность актеру принесла роль декабриста Анненкова в картине "Звезда пленительного счастья".

Игорь Костолевский russian7.ru

Николай Рыбников

За Николаем Рыбниковым закрепилась репутация "своего парня" для каждого советского человека. Он часто снимался в роли простых парней, рабочих, сталеваров и лесорубов, что, кстати, принесло ему огромную популярность среди простых советских женщин.

Николай Рыбников domkino.tv

Олег Басилашвили

Популярность к Олегу Басилашвили пришла благодаря съемкам в фильмах Эльдара Рязанова. Пронзительный понимающий взгляд, утонченные черты лица, приятная улыбка, мягкий голос – для советских женщин Басилашвили был предметом обожания.

Олег Басилашвили culture.ru

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