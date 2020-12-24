Самые известные любовницы, изменившие ход истории: фото роковых красоток

Моника Левински, Мэрилин Монро, Лилия Брик и другие роковые искусительницы женатых мужчин вошли в историю как самые известные любовницы в мире.

Многие из женщин этой подборки не обладали явной красотой, но все же смогли пленить самых завидных и самых богатых женихов мира, среди которых президенты США Джон Кеннеди и Билл Клинтон, шоумен и певец Фрэнк Синатра и другие. OBOZREVATEL вспомнил, как выглядели именитые любовницы, чья слава прошла сквозь года.

Моника Левински

В 1995 году дочь простых рабочих из Советского союза взяли на работу стажером в Белый дом. Спустя несколько месяцев 23-летняя Моника Левински очаровала президента Соединенных штатов Билла Клинтона, для которого секс-скандал мало не закончился отставкой. Юная практикантка за несколько миллионов долларов продала своего партнера прессе и даже раскрыла подробности их интимной связи. В доказательство Левински предъявила свое синее платье с президентским "биоматериалом", из-за чего Клинтон едва не угодил за решетку.

Моника Левински и Билл Клинтон. amazonaws.com

Кэтрин Хепберн

Одна из самых востребованных актрис 1940-х годов втайне встречалась с оскароносным актером Спенсером Трейси. Спенсер был женат, но как верующий католик не захотел подавать на развод из-за обряда венчания. Кэтрин Хэпберн прожила почти 30 лет в статусе любовницы, пока Трейси не умер.

Спенсер Трейси и Кэтрин Хэпберн. Скриншот фильма "Хранитель пламени"

Джудит Экснер

Будучи замужем за актером Уильямом Кэмпбеллом, Джудит вступила в отношения с Фрэнком Синатрой, а затем развелась, чтобы переехать в дом легендарного музыканта. Спустя короткое время Синатра представил возлюбленную Джону Кеннеди. Мимолетная встреча переросла в интимную близость, и Джудит стала любовницей кандидата в президенты. Однако, Синатра позже познакомил Экснер другому своему знакомому – крупному мафиози Сэму Джианкане. Любвеобильная женщина не смогла противостоять влечению и стала любовницей Сэма. Тогда ФБР прекратило свидания Джудит с тогдашним президентом Кеннеди из-за ее романа с преступником.

Джудит Экснер с мужем Уильямом Кэмпбеллом. GETTY IMAGES

Детали истории отношений секс-символа эпохи с президентом США до сих пор неизвестны. Но то, что они действительно встречались, подтвердила служба ФБР. Актриса познакомилась с Кеннеди в середине 1960 года во время отдыха на озере Тахо, а тесные отношения с "мистером президентом" завязались спустя год после очередной встречи в Калифорнии. Их роман оборвался трагически.

Мэрилин Монро на дне рождении Джона Кеннеди. rbc.ru

Лиля Брик

Брик никто не мог назвать красавицей, однако именно она пленила известного поэта Владимира Маяковского и других завидных и женатых мужчин, среди которых Сергей Параджанов, Пабло Неруда, Фернан Леже, Марк Шагал и Луи Арагон. Маяковский настолько влюбился в Лилю, что обеспечил жильем и содержал не только ее, но и законного безработного мужа Лилии Осипа Брика. Конечно, поэт много раз влюблялся и пытался "сойти с крючка" Брик, но женщина каждый раз возвращала его к себе. Она утверждала, что мещанская любовь погубит его талант.

Владимир Маяковский и Лиля Брик.

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