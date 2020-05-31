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31 мая • обновлено в 12:26
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Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула: кто она. Фото

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Forbes внезапно лишил Кайли Дженнер статуса самой молодой миллиардерши в мире. Как оказалось, реальное состояние 22-летней модели и владелицы косметического бренда Kylie Cosmetic значительно меньше.

OBOZREVATEL предлагает узнать, чем прославилась девушка и увидеть ее самые яркие фото.

Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула: кто она. Фото

instagram.com/kyliejenner

В Forbes заявили, что в их распоряжение попала налоговая декларация косметического бренда Kylie Cosmetics, датированная 2016 годом. В документе было указано, что на тот момент прибыль компании составляла 307 миллионов долларов, а личный доход самой Кайли — 110 миллионов долларов. Это значит, что Дженнер априори не могла возглавлять список "100 самых богатых знаменитостей" по версии издания.

Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула: кто она. Фото

instagram.com/kyliejenner

По расчетам Forbes, личное состояние 22-летней предпринимательницы в настоящий момент составляет чуть менее 900 миллионов долларов.

Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула: кто она. Фото

instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер — американская модель, бизнесвумен, светская и медийная личность. Участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян" канала E! с 2007 года, основательница и владелица компании Kylie Cosmetics. В 2019 году в возрасте 21 года стала самым молодым миллиардером в истории, тем самым побив рекорд Марка Цукерберга.

Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула: кто она. Фото

instagram.com/kyliejenner

Кайли ведет свою Instagram страницу. В 2018 году она возглавила список самых дорогих звезд Instagram. За рекламный пост в ее аккаунте рекламодателю придется заплатить 1 млн долларов.

Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула: кто она. Фото

instagram.com/kyliejenner

Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула: кто она. Фото

instagram.com/kyliejenner

Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула: кто она. Фото

instagram.com/kyliejenner

Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула: кто она. Фото

instagram.com/kyliejenner

Дженнер встречалась с рэпером Трэвисом Скоттом. 1 февраля 2018 года у них родилась дочь Сторми.

Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула: кто она. Фото

instagram.com/kyliejenner

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кайли Дженнер похвасталась соблазнительными формами в крохотном купальнике. На фотографиях звезда позирует в сексуальном коричневом купальнике с эффектными золотыми цепями.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Мария Дидык
Персона
Кайли Дженнер
Место
США
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