Самоубийство основательницы Femen в Париже: самые яркие фото активистки

В понедельник, 23 июля, умерла известная художница, одна из основательниц международного женского движения Femen Оксана Шачко.

31-летняя активистка покончила жизнь самоубийтсвом. Она погибла в своей квартире в Париже, оставив лаконичную предсмертную записку с текстом "Вы все - фейк", обращенную к парижской богеме, с которой Шачко последнее время плотно общалась.

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Оксана родилась 31 января 1987 года в Хмельницком.

Активистка Оксана Шачко

В возрасте 21 год она, вместе с подругами Анной Гуцол и Александрой Шевченко основали женское движение Femen, которое очень быстро получило известность благодаря своим эпатажным акциям.

Оксана Шачко (вторая справа) вместе с другими активистками

Так, с апреля 2008 года девушки выходили на улицы многих городов мира на акции протеста, в ходе которых они обнажались по пояс и выкрикивали различные лозунги.

Активистка Оксана Шачко

Активистка Оксана Шачко

Среди задач движения "Femen" выделяют борьбу за права женщин и их защиту, борьбу против проституции, сексуальных домогательств и поддержку свободы слова.

Активистка Оксана Шачко

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Активистка Оксана Шачко

Активистка Оксана Шачко

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