Жена украинского рэпера Джигана Оскана Самойлова призналась, что незадолго до возвращения в Россию попала с новорожденным сыном Давидом в больницу.
Так, она показала кадры из приемного покоя и заверила, что с малышом все в порядке. Однако отметила, что они с наследником провели в ожидании в больнице четыре часа. Соответствующее видео Самойлова опубликовала в своих Instagram-сторис (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Оскана Самойлова с сыном Давидом
Скриншот с видео
Сын Самойловой и Джигана Давид
Скриншот с видео
"Мы с Давидом загремели в местную больницу. Находились не в палате, а в приемной. Ничего серьезного, но мы сидим уже здесь четвертый час. К нам зашло шесть разных врачей. Они заходят, смотрят, обсуждают что-то друг с другом. В общем, не знают, что с нами делать. Но сейчас вроде уже все решили, сейчас поедем домой", – сказала Оксана.
Оскана Самойлова
Скриншот с видео
Оксана Самойлова с сыном попали в больницу
Скриншот с видео
Кроме того, она добавила, что старалась сидеть с детьми дома, ведь в Майами, как и во многих других странах, объявлен карантин из-за вспышки коронавируса. Сейчас звездное семейство находится в Москве.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Оксана Самойлова вместе с детьми экстренно покинула США. Вместе с женщиной улетел из Америки и ее супруг, украинский рэпер Джиган.
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