Жена украинского рэпера Джигана Оскана Самойлова призналась, что незадолго до возвращения в Россию попала с новорожденным сыном Давидом в больницу.

Так, она показала кадры из приемного покоя и заверила, что с малышом все в порядке. Однако отметила, что они с наследником провели в ожидании в больнице четыре часа. Соответствующее видео Самойлова опубликовала в своих Instagram-сторис (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Оскана Самойлова с сыном Давидом Скриншот с видео

Сын Самойловой и Джигана Давид Скриншот с видео

"Мы с Давидом загремели в местную больницу. Находились не в палате, а в приемной. Ничего серьезного, но мы сидим уже здесь четвертый час. К нам зашло шесть разных врачей. Они заходят, смотрят, обсуждают что-то друг с другом. В общем, не знают, что с нами делать. Но сейчас вроде уже все решили, сейчас поедем домой", – сказала Оксана.

Оскана Самойлова Скриншот с видео

Оксана Самойлова с сыном попали в больницу Скриншот с видео

Кроме того, она добавила, что старалась сидеть с детьми дома, ведь в Майами, как и во многих других странах, объявлен карантин из-за вспышки коронавируса. Сейчас звездное семейство находится в Москве.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Оксана Самойлова вместе с детьми экстренно покинула США. Вместе с женщиной улетел из Америки и ее супруг, украинский рэпер Джиган.

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