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3 апреля • обновлено в 08:44
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Самойлова внезапно закрыла бизнес после заявления о разводе с Джиганом: подробности

2.9т
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Звезда Instagram Оксана Самойлова после заявления о разводе с рэпером Джиганом решила закрыть свой магазин по продаже детской и женской одежды.

Соответствующее заявление появилось 2 марта на официальной странице магазина в Instagram.

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

В частности, в сообщении говорится, что магазин работает до 6 апреля:

"Ликвидация. Дорогие друзья. Магазин работает до понедельника! 06.04. На весь ассортимент у нас скидка 50%".

Примечательно, что магазин Самойловой был довольно успешным. На его странице в Instagram было более 600 тыс подписчиков, поэтому новость о закрытии стала для многих покупателей неожиданностью.

"Кажется, Оксана решила полностью начать новую жизнь", "Магазин совсем закрывается?", "Апокалипсис", "Это розыгрыш?", – пишут пользователи.

"Это розыгрыш?" Самойлова удивила неожиданным заявлением после новости о разводе
"Это розыгрыш?" Самойлова удивила неожиданным заявлением после новости о разводе
"Это розыгрыш?" Самойлова удивила неожиданным заявлением после новости о разводе
"Это розыгрыш?" Самойлова удивила неожиданным заявлением после новости о разводе
Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

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Автор
Анна Михно
Персоны
Джиган Оксана Самойлова
Место
Россия
Тег
Новости России
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