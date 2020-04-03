Звезда Instagram Оксана Самойлова после заявления о разводе с рэпером Джиганом решила закрыть свой магазин по продаже детской и женской одежды.
Соответствующее заявление появилось 2 марта на официальной странице магазина в Instagram.
Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
В частности, в сообщении говорится, что магазин работает до 6 апреля:
"Ликвидация. Дорогие друзья. Магазин работает до понедельника! 06.04. На весь ассортимент у нас скидка 50%".
Примечательно, что магазин Самойловой был довольно успешным. На его странице в Instagram было более 600 тыс подписчиков, поэтому новость о закрытии стала для многих покупателей неожиданностью.
"Кажется, Оксана решила полностью начать новую жизнь", "Магазин совсем закрывается?", "Апокалипсис", "Это розыгрыш?", – пишут пользователи.
Джиган и Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
За несколько дней до признания Самойловой о разводе с мужем, в СМИ появилась информация о том, что Джиган решил продать дом, в котором он жил с женой и детьми.
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