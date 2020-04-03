Звезда Instagram Оксана Самойлова после заявления о разводе с рэпером Джиганом решила закрыть свой магазин по продаже детской и женской одежды.

Соответствующее заявление появилось 2 марта на официальной странице магазина в Instagram.

Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

В частности, в сообщении говорится, что магазин работает до 6 апреля:

"Ликвидация. Дорогие друзья. Магазин работает до понедельника! 06.04. На весь ассортимент у нас скидка 50%".

Примечательно, что магазин Самойловой был довольно успешным. На его странице в Instagram было более 600 тыс подписчиков, поэтому новость о закрытии стала для многих покупателей неожиданностью.

"Кажется, Оксана решила полностью начать новую жизнь", "Магазин совсем закрывается?", "Апокалипсис", "Это розыгрыш?", – пишут пользователи.

Джиган и Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

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