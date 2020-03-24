Звезда Instagram Оскана Самойлова после скандала с мужем, украинским рэпером Джиганом, сняла обручальное кольцо.

Так, она опубликовала в своей соцсети видео, на котором держала сына Давида на руках. Отметим, что Самойлова снимала себя вместе с наследником в зеркало, где можно было заметить отсутствие на ее руке украшения (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Оксана Самойлова и Джиган Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова с сыном Давидом

Напомним, что Джиган после рождения сына Давида загремел в психбольницу из-за наркозависимости. К слову, пока не известно, планирует ли Оксана разводиться со звездным мужем или просто решила его "проучить".

Как сообщал OBOZREVATEL:

У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.

Пара также воспитывает трех дочерей.

Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.

Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.

Затем в сети появились новые подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову. И теперь женщина хочет лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.

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