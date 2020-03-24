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24 марта • обновлено в 17:06
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Самойлова сняла обручальное кольцо и подогрела слухи о разводе с Джиганом

1.1т
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Звезда Instagram Оскана Самойлова после скандала с мужем, украинским рэпером Джиганом, сняла обручальное кольцо.

Так, она опубликовала в своей соцсети видео, на котором держала сына Давида на руках. Отметим, что Самойлова снимала себя вместе с наследником в зеркало, где можно было заметить отсутствие на ее руке украшения (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Оксана Самойлова и Джиган

Оксана Самойлова и Джиган

Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова с сыном Давидом

Оксана Самойлова с сыном Давидом

Напомним, что Джиган после рождения сына Давида загремел в психбольницу из-за наркозависимости. К слову, пока не известно, планирует ли Оксана разводиться со звездным мужем или просто решила его "проучить".

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Джиган Оксана Самойлова
Место
Россия
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