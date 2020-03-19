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19 марта • обновлено в 08:42
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Самойлова откровенно заговорила о разрыве с Джиганом

2.1т
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Жена скандального репера Джигана российская модель Оксана Самойлова прокомментировала скандал, который развернулся вокруг их семьи. Так, она заявила, что март стал худшим месяцем в ее жизни.

Также, на своей странице в социальной сети Instagram, она показала лицо новорожденного сына, которому 18 марта исполнился ровно один месяц.

"Худший месяц в моей жизни": Самойлова откровенно заговорила о разрыве с Джиганом

instagram.com/samoylovaoxana

"Сегодня месяц Давидику. Со всеми этими событиями,я даже не смогла рассказать вам какой он, мой сын. Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться все что строилось 10 лет. Не знаю что еще можно сказать. Снимать беззаботные сторис я просто не могу пока что, грузить вас своими печалями не хочу. Делать вид что ничего не случилось я не собираюсь, Но и рассказывать все в соц. сетях не буду. Так же как и ходить на всякие передачи и тд . Ситуация усложняется тем,что мы все еще не можем вылететь домой. Я устала,мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем", - написала Самойлова.

Сегодня месяц Давидику🎂со всеми этими событиями,я даже не смогла рассказать вам какой он мой сын🤱 Мы должны были быть максимально счастливыми ,Но так случилось что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться всё что строилось 10 лет.не знаю что ещё можно сказать...снимать беззаботные сторис я просто не могу пока что ,грузить вас своими печалями не хочу.делать вид что ничего не случилось я не собираюсь,но и рассказывать всё в соц сетях ,не буду.так же как и ходить на всякие передачи и тд . Ситуация усложняется тем,что Мы всё ещё не можем вылететь домой.я устала,мой уровень энергии на минусе,моя душа горит адским пламенем . Но я уже целый месяц Мама самого милого и любимого мальчика на свете )🖤

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

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Автор
Мария Дидык
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