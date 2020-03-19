"Худший месяц в моей жизни": Самойлова откровенно заговорила о разрыве с Джиганом

Жена скандального репера Джигана российская модель Оксана Самойлова прокомментировала скандал, который развернулся вокруг их семьи. Так, она заявила, что март стал худшим месяцем в ее жизни.

Также, на своей странице в социальной сети Instagram, она показала лицо новорожденного сына, которому 18 марта исполнился ровно один месяц.

instagram.com/samoylovaoxana

"Сегодня месяц Давидику. Со всеми этими событиями,я даже не смогла рассказать вам какой он, мой сын. Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться все что строилось 10 лет. Не знаю что еще можно сказать. Снимать беззаботные сторис я просто не могу пока что, грузить вас своими печалями не хочу. Делать вид что ничего не случилось я не собираюсь, Но и рассказывать все в соц. сетях не буду. Так же как и ходить на всякие передачи и тд . Ситуация усложняется тем,что мы все еще не можем вылететь домой. Я устала,мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем", - написала Самойлова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.

Пара также воспитывает трех дочерей.

Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.

Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.

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