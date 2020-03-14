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14 марта • обновлено в 10:43
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Самойлова прокомментировала громкий скандал с Джиганом

1.7т
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Жена скандального репера Джигана российская модель Оксана Самойлова впервые прокомментировала скандал, который развернулся вокруг их семьи. Так, она заявила, что никого не лишают родительских прав.

Об этом Самойлова сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Самойлова прокомментировала громкий скандал с Джиганом

instagram.com/samoylovaoxana

"Даже не знаю с чего начать. Я бы просто промолчала,но учитывая что ситуация развернулась у всех на виду, наверно какие-то комментарии мне все таки придется дать.

во первых хочу сказать что ни меня ни детей никто не бил !родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было ,сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания", - написала она.

Даже не знаю с чего начать Я бы просто промолчала,но учитывая что ситуация развернулась у всех на виду,наверно какие-то комментарии мне всё таки придётся дать. во первых хочу сказать что ни меня ни детей никто не бил !родительских прав я никого не лишаю . Как бы там ни было ,сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. -что будет дальше ,я не знаю Спасибо всем за поддержку и сопереживания 🙏

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

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Автор
Мария Дидык
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