Самойлова прокомментировала громкий скандал с Джиганом

Жена скандального репера Джигана российская модель Оксана Самойлова впервые прокомментировала скандал, который развернулся вокруг их семьи. Так, она заявила, что никого не лишают родительских прав.

Об этом Самойлова сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/samoylovaoxana

"Даже не знаю с чего начать. Я бы просто промолчала,но учитывая что ситуация развернулась у всех на виду, наверно какие-то комментарии мне все таки придется дать.

во первых хочу сказать что ни меня ни детей никто не бил !родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было ,сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания", - написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.

Пара также воспитывает трех дочерей.

Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.

Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.

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