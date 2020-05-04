Самойлова официально подала на развод с Джиганом: в сети появился документ

Звезда Instagram Оксана Самойлова подала на развод со своим мужем, украинским рэпером Джиганом, который оскандалился из-за наркозависимости.
Об этом пишет издание Starhit.
Джиган и Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
Так, сообщается, что на сайте московского городского суда появился официальный документ, согласно которому стало известно, что Самойлова подала на развод. Дело зарегистрировали 20 апреля, ответчиком является Денис Устименко (настоящее имя рэпера).
starhit.ru
Примечательно, что многие поклонники были уверены, что Самойлова простит Джигана после его лечения в реабилитационном центре в Москве. Более того, на днях рэпер опубликовал фото с детьми, сделанное в их доме с Оксаной. Тогда пользователи решили, что супруги вновь живут вместе.
Оксана Самойлова с детьми
Instagram @samoylovaoxana
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
За несколько дней до признания Самойловой о разводе с мужем, в СМИ появилась информация о том, что Джиган решил продать дом, в котором он жил с женой и детьми.
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