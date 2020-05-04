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4 мая • обновлено в 11:28
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Самойлова официально подала на развод с Джиганом: в сети появился документ

4.6т
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Звезда Instagram Оксана Самойлова подала на развод со своим мужем, украинским рэпером Джиганом, который оскандалился из-за наркозависимости.

Об этом пишет издание Starhit.

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Так, сообщается, что на сайте московского городского суда появился официальный документ, согласно которому стало известно, что Самойлова подала на развод. Дело зарегистрировали 20 апреля, ответчиком является Денис Устименко (настоящее имя рэпера).

Самойлова официально подала на развод с Джиганом: в сети появился документ

starhit.ru

Примечательно, что многие поклонники были уверены, что Самойлова простит Джигана после его лечения в реабилитационном центре в Москве. Более того, на днях рэпер опубликовал фото с детьми, сделанное в их доме с Оксаной. Тогда пользователи решили, что супруги вновь живут вместе.

Оксана Самойлова с детьми

Оксана Самойлова с детьми

Instagram @samoylovaoxana

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Автор
Анна Михно
Персоны
Оксана Самойлова Джиган
Место
Россия
Тег
Новости России
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