Самойлова о примирении с Джиганом: хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем

Звезда Instagram Оксана Самойлова прокомментировала отмененный развод с мужем, украинскии рэпером Джиганом.

Так, по словам женщины, она не уверенна, что поступила правильно, простив возлюбленного. Однако, как отметила Оксана, это ее жизнь и она вправе делать так, как хочет именно она, а не ее поклонники. Об этом Самойлова сообщила на личной странице в Instagram.

"Ребята, хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем. Я честно все рассказала и честно сказала, что понятия не имею: правильно поступила или нет. Но мне очевидно виднее, чем всем кто раздает советы. Это моя жизнь, понимаете? Моя – не ваша! Не ваш муж, и дети не ваши. Вы со своими делайте что хотите, а я со своими буду", – написала она.

Самойлова прокомментировала отмененный развод с Джиганом (Instagram Оксаны Самойловой)

Самойлова отметила, что никого не призывает следовать своему примеру. Также она заявила, что больше не хочет ни перед кем оправдываться и что-то объяснять.

"Я никого ни к чему не призываю и не говорю: "Делай как я". Не делайте как я! Думайте своей головой и чувствуйте своим сердцем! Если я ошиблась – это мои ошибки и мои уроки! На вас это ни как не отразится, понимаете? Я веду свою страницу уже очень давно: были и слезы, и смех, было разное... Сейчас тоже не простые времена, но жизнь продолжается. Поэтому не хочу больше ни перед кем оправдываться и что-то объяснять", – подытожила Оксана.

Джиган и Оксана Самойлова (Instagram Джигана)

Напомним: 31 марта 2020 года Оксана Самойлова заявила, что разводится с Джиганом, обвинив его в постоянных изменах и неадекватном поведении. Однако 15 июля, когда должно было состоятся расторжение их брака, супруги забрали документы.

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