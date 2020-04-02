Скандальная российская блогерша Елена Миро резко высказалась в адрес Оксаны Самойловой и ее решения развестись с рэпером Джиганом.

Так, в своем блоге женщина заявила, что Оксана знала об изменах артиста.

Джиган и Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

"Кем быть менее унизительно: дурой, которая ничего не знала, или терпилой, которая много чего глотала? Оксана Самойлова решила: лучше ей быть в глазах общества дурой, которую обманывали, но при этом холили и лелеяли, чем жалкой опущенкой, которую, подобно дворняге, держали на цепи и время от времени поколачивали. Оксана объявила о разводе. И сделала она это так, чтобы ее недалекие подписчицы в ней не разочаровались", – пишет Миро.

Джиган и Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Кроме того, блогерша убеждена, что в браке Самойловой и Джигана были не только измены:

"Я верю в то, что Джиган бил Самойлову. Верю в то, что ей стыдно из-за того, что ее били. Я верю в то, что Джиган не только изменял Самойловой на стороне, но и приводил девок в супружескую постель, где Оксане приходилось "соображать на троих". Еще и делать при этом вид, что ей оно по кайфу. Я верю в то, что у Самойловой крайне низкая самооценка и огромный комплексы".

Джиган и Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова с дочкой Instagram @samoylovaoxana

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