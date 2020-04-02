Скандальная российская блогерша Елена Миро резко высказалась в адрес Оксаны Самойловой и ее решения развестись с рэпером Джиганом.
Так, в своем блоге женщина заявила, что Оксана знала об изменах артиста.
Джиган и Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
"Кем быть менее унизительно: дурой, которая ничего не знала, или терпилой, которая много чего глотала? Оксана Самойлова решила: лучше ей быть в глазах общества дурой, которую обманывали, но при этом холили и лелеяли, чем жалкой опущенкой, которую, подобно дворняге, держали на цепи и время от времени поколачивали. Оксана объявила о разводе. И сделала она это так, чтобы ее недалекие подписчицы в ней не разочаровались", – пишет Миро.
Джиган и Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
Кроме того, блогерша убеждена, что в браке Самойловой и Джигана были не только измены:
"Я верю в то, что Джиган бил Самойлову. Верю в то, что ей стыдно из-за того, что ее били. Я верю в то, что Джиган не только изменял Самойловой на стороне, но и приводил девок в супружескую постель, где Оксане приходилось "соображать на троих". Еще и делать при этом вид, что ей оно по кайфу. Я верю в то, что у Самойловой крайне низкая самооценка и огромный комплексы".
Джиган и Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
Оксана Самойлова с дочкой
Instagram @samoylovaoxana
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
За несколько дней до признания Самойловой о разводе с мужем, в СМИ появилась информация о том, что Джиган решил продать дом, в котором он жил с женой и детьми.
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