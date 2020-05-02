Самое страстное свидание и слезы участницы: чем удивил девятый выпуск "Холостяка-10"

В пятницу, 1 мая, в эфире канала СТБ вышел девятый выпуск популярного проекта "Холостяк-10", где девушки ведут борьбу за сердце молодого пилота Макса Михайлюка.

Девятый выпуск стал последним перед началом знакомств Холостяка с семьями участниц. Он начался с самого страстного и романтического свидания сезона.

Макс и Даша stb.ua

Так, Даша оказалась в Египте на индивидуальном свидании с Холостяком. Сначала пара поехала в аквапарк, после чего Макс увез девушку в пустыню.

Затем Холостяк и участница отправились в спа, где Михайлюк принялся делать массаж Даше, а заверишлся вечер в джакузи. Зрители увидели страстный поцелуй Даши и Макса, а также много нежных объятий.

Макс и Даша stb.ua

"Я оценил, что у Даши очень тренированное тело. Рад, что она применяет свои навыки художественной гимнастки. Это помогает ей выглядеть эффектно с любой стороны", – признавался Холостяк.

Макс и Даша Instagram @holostyakstb

Кроме того, на свидании с Холостяком побывали и Кристина с Алиной – они получили приглашение на групповое свидание. Макс предложил девушкам покататься на лошадях, после чего они все вместе отправились на ужин. Однако по итогу свидания Холостяк понял, что обе девушки вызывают вопросы, поэтому он никому не вручил розу.

Макс на свидании с Кристиной и Алиной stb.ua

Церемония роз в девятом выпуске оказалась чрезвычайно эмоциональной. Выбор Холостяка заставил изрядно понервничать участниц, а одну из девушек и вовсе довел до слез.

Так, шоу покинула Алина, которая была на групповом свидании с Кристиной. Холостяк задал вопросы, на которые девушка нашла ответы: "Я выберу и любить, и быть любимой". Однако, когда Макс попросил хорошо подумать и сделать выбор, участница расплакалась.

"Я не хочу выбирать между этим. Поэтому не буду этого делать", – заключила Алина.

Алина покинула шоу stb.ua

В итоге Холостяк сообщил, что у него нет розы для Алины. По его мнению, девушка не изменилась за все время пребывания на проекте.

Алина покинула шоу stb.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин и его невеста Дарья Квиткова поделились пикантным фото.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!