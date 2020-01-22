"Самое красивое тело": российская певица завела сеть горячим видео в купальнике

Российская певица Рита Дакота похвасталась сексуальной фигурой в соблазнительном купальнике.
Горячим видео артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Рита Дакота
Instagram @ritadakota
В кадре Дакота позирует в желтом купальнике, который выгодно подчеркнул шикарную фигуру знаменитости.
Поклонники буквально засыпали Риту восторженными комментариями, отметив ее роскошные формы.
"Просто секси", "Очень красивая фигура", "Классная фигура", "Самое красивое тело", – писали фанаты.
Примечательно, что сейчас Рита отдыхает на Бали, откуда регулярно делится пикантными фотографиями.
Рита Дакота
Instagram @ritadakota
Рита Дакота
Instagram @ritadakota
Рита Дакота
Instagram @ritadakota
Рита Дакота
Instagram @ritadakota
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Рита Дакота взбудоражила поклонников пикантным фото, на котором засветила голую грудь.
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