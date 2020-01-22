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22 января • обновлено в 10:24
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"Самое красивое тело": российская певица завела сеть горячим видео в купальнике

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Российская певица Рита Дакота похвасталась сексуальной фигурой в соблазнительном купальнике.

Горячим видео артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Рита Дакота

Рита Дакота

Instagram @ritadakota

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В кадре Дакота позирует в желтом купальнике, который выгодно подчеркнул шикарную фигуру знаменитости.

Поклонники буквально засыпали Риту восторженными комментариями, отметив ее роскошные формы.

"Просто секси", "Очень красивая фигура", "Классная фигура", "Самое красивое тело", – писали фанаты.

"Самое красивое тело": российская певица завела сеть горячим видео в купальнике
"Самое красивое тело": российская певица завела сеть горячим видео в купальнике
"Самое красивое тело": российская певица завела сеть горячим видео в купальнике
"Самое красивое тело": российская певица завела сеть горячим видео в купальнике
"Самое красивое тело": российская певица завела сеть горячим видео в купальнике
"Самое красивое тело": российская певица завела сеть горячим видео в купальнике
"Самое красивое тело": российская певица завела сеть горячим видео в купальнике
"Самое красивое тело": российская певица завела сеть горячим видео в купальнике

Примечательно, что сейчас Рита отдыхает на Бали, откуда регулярно делится пикантными фотографиями.

Рита Дакота

Рита Дакота

Instagram @ritadakota

Рита Дакота

Рита Дакота

Instagram @ritadakota

Рита Дакота

Рита Дакота

Instagram @ritadakota

Рита Дакота

Рита Дакота

Instagram @ritadakota

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Рита Дакота взбудоражила поклонников пикантным фото, на котором засветила голую грудь.

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Автор
Анна Михно
Персона
Рита Дакота
Место
Россия
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