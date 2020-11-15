"Самое главное – это любить": главные роли, жизнь, потери и цитаты Армена Джигарханяна

Величайшего актера кино и театра Армена Джигарханяна не стало 14 ноября. При жизни мэтр был настоящей легендой советского и российского кино – в арсенале у артиста 250 ролей и в память о нем мы рассказываем о самых известных его работах, биографии и вспоминаем лучшие высказывания.

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Самое главное — это любить людей. Любить и всё. А это трудно. Вы думаете, что это легко, а вы попробуйте — у вас не получится.

Армен Борисович Джигарханян родился в Ереване 3 октября 1935 года. Маленькому Армену не исполнилось и года, когда его отец – Борис Акимович, покинул семью. Однако, мать мальчика – Елена Васильевна, очень быстро вышла замуж за другого мужчину. Отчим заменил будущему актеру отца и уже в зрелом возрасте тот говорил, что многим обязан именно названному папе.

Войну Армен Джигарханян запомнил, несмотря на все усилия матери сделать так, чтобы сын как можно дольше не знал обо всем. Актер вспоминал, что жили они с семьей в комнате на улице Спандаряна и в памяти отложилось два момента. Один – как они всей семьей рубили дрова в подвале, чтобы отапливать холодную комнату, второй – как плакала мать актера, потеряв хлебные карточки.

Но так уж устроено детство, что в этом возрасте человек до последнего не замечает ужасов вокруг себя. Армен пошел в русскую школу, изучал он при этом не только русскую культуру, но и благодаря маме, бабушке и окружающей обстановке, постигал историю армянского народа, язык и традиции. Мать, Елена Васильевна, была заядлой театралкой, не пропускала ни одной премьеры и довольно скоро приобщила к своему увлечению и сына. Джигарханян, можно сказать, "вырос в зрительском кресле".

"Дети запоминают не слова — они запоминают поступки. Если целый час читать ребенку лекцию, а потом перед ним высморкаться, то он запомнит только, как вы сморкались".

Уже с 15 лет Армен Джигарханян зажегся идеей стать известным артистом. Парень посещал театральный кружок, не пропускал ни одного спектакля и в 1952 году, по окончанию школы, отправился покорять Москву, пытаясь поступить в ГИТИС. Однако, там не приняли колоритный акцент молодого человека и Джигарханяну пришлось возвращаться в родной Ереван.

Однако, это его воли не сломило и в 1953 году Джигарханян устраивается на киностудию "Арменфильм" оператором, а в сентябре поступает в Ереванский художественно-театральный институт. Учебу там он совмещает с работой и параллельно приобретает бесценный опыт работы в кинематографе, который затем ему пригодиться и выведет на съемочную площадку.

В 1955 году, еще будучи студентом, Джигарханян был принят в труппу Русского драматического театра им. К. С. Станиславского в Ереване. Первыми ступенями в творчестве подающего надежды молодого актера стали спектакли "Ричард III", "Иркутская история", "Иван Рыбаков". Уже окончив институт, Джигарханян продолжает работать, отправляется на свои первые гастроли и постепенно приобретает известность, становясь молодой звездой Ереванского театра.

В драматическом театре актер проработал больше 10 лет и за это время принял участие в 27 постановках. Параллельно, в 1959 году, Джигарханян дебютирует и в кино, сыграв роль молодого рабочего Акопа в фильме "Обвал". Затем были картины "Двенадцать спутников" и "Здравствуй, это я", которые сделали из молодого артиста уже признанную звезду армянского кинематографа. Однако, сам он понимал – если двигаться дальше, нужно вновь переезжать в Москву, поскольку в Армении он практически достиг вершины.

"Человек должен быть солидным в своем ожидании жизненного успеха. Не нужно метаться".

Именно так – без метаний, Джигарханян, которого первый раз Москва не приняла, дожидался своего звездного часа. В 1967 году актер принимает приглашение Анатолия Эфроса и переезжает в столицу СССР, чтобы занять место в труппе актеров театра им. Ленинского комсомола. Вскоре актер получил роли в спектаклях "Снимается кино", "Мольер", "104 страницы про любовь" и еще трех постановках. Но в этом театре Джигарханян работал недолго – через пару месяцев Эфроса сняли с должности, актер, поработав некоторое время с другим руководителем, также ушел из театра.

Вскоре Джигарханян поступил на службу в театр им. Маяковского, на сцене которого выступал 27 лет. Дебют состоялся в спектакле "Разгром", а настоящую славу ему принес спектакль "Трамвай желание", где он играл со Светланой Немоляевой. Спустя 10 лет Джигарханян играл и в другом спектакле по пьесе Теннеси Уильямса – "Кошка на раскаленной крыше". Параллельно с игрой в театре, Джигарханян начал преподавать во ВГИКе и получил звание профессора.

Однако в 1991 году Джигарханян решил уйти из театра, начав играть в антрепризах, пока в 1995 году вместе с выпускниками своего курса во ВГИКЕ, не решил создать свой театр. 12 марта 1996 в Москве, на Ломоносовском проспекте, был открыт Московский драматический театр Армена Джигарханяна, который в народе вскоре обрел другое название – "Театр "Д". Сам мэтр изредка, но выходил на сцену – в спектаклях "Последняя лента Крэппа" и "Возвращение домой".

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"С женщинами знаете, что самое страшное? С одной и той же женщиной в разных ситуациях чувствуешь себя по-разному. Сегодня: хорошо невероятно. Завтра: противно. Послезавтра: опять хорошо. А через две недели: кто это такая, зачем мне всё это?"

Впервые Армен Джигарханян женился еще в Ереване на актрисе Алле Ванновской. В браке родилась единственная дочь актера Елена, но внешнее благополучие пары вскоре рассыпалось, столкнувшись с трагедией. Оказалось, что девочка, также, как и ее мать, больна неизлечимым психическим заболеванием – хореей. Супруга во время приступов набрасывалась на мужа с кулаками, поэтому Джигарханян решил развестись и через суд забрал на воспитание дочь.

Однако, девочка не дожила и до 30-ти лет: в 1987 году Елена погибла, уснув в автомобиле с включенным двигателем. С трехлетнего возраста ее воспитывала вторая супруга актера – Татьяна Власова. Сам Джигарханян признавался, что чувства нахлынули на них неожиданно, но эту привязанность друг к другу они пронесли через всю жизнь. Вместе они пережили и смерть единственного ребенка актера, а Джигарханян усыновил сына Власовой Степана от первого брака.

Татьяна Власова вспоминала о гибели дочери супруга:

"В тот период она уже жила отдельно. Попробовав поучиться в разных местах, она решила стать актрисой. Джигарханян устроил ее в театр Маяковского. Ездить было далеко, она иногда голосовала. Однажды остановился "москвич", она разговорилась с водителем, они встречались потом приблизительно неделю... Мы тогда собирались в Норвегию на Рождество, я поехала раньше, у Армена Борисовича еще был спектакль. 23 декабря мне позвонили и сказали, что Лена погибла. Выяснилось, что она с молодым человеком каким-то образом оказалась в гараже. Их нашли: он у руля, она у дверей, видимо, надышались каким-то газом. Страшная картина".

В 1999 году Джигарханян получил вид на жительство в США, где приобрел дом и несколько месяцев в году проживал там. Власова перебралась к мужу и решила остаться там навсегда. В результате, в 2015 году, после более чем 30-ти лет брака, Джигарханян объявил об официальном завершении второго брака. Однако, бывшие супруги остались крепкими друзьями – регулярно созванивались и виделись. При этом, практически все разговоры начинались с того, что актер интересовался здоровьем … кота. В семье жил кот Фил, оставшийся с Власовой после развода в США. Животное прожило в семье почти 20 лет и скончалось в 2006 году. Портрет любимца актер повесил в своем рабочем кабинете.

"У нас внутри образуются какие-то пустоты, и мы их заполняем. Один в карты играет, у меня — животные. Канал "Animal Planet" могу бесконечно смотреть"

Развод с Власовой не произошел бы, если бы в жизни Джигарханяна не появилась Виталина Цымбалюк-Романовская, которая пришла в театр на должность музыкального руководителя. Младше актера на 47 лет, она вскоре очаровала его и довела до развода. В феврале 2016 года они официально оформили свои отношения.

Гром грянул в октябре 2017 года – тогда актер сообщил о разводе с Виталиной, заявив, что та является воровкой. Цымбалюк, по признанию Джигарханяна, покушалась на его жизнь, чтобы завладеть наследством. Актер попал в больницу, а затем уволил Виталину из театра.

Правда, это не спасло от многочисленных судов. После того, как Джигарханян написал на Цымбалюк заявление в полицию, в театр пришли неизвестные люди, которые изъяли бухгалтерские книги, а самого руководителя не пустили даже на порог. Кроме того, Цымбалюк поливала бывшего супруга грязью в СМИ, став героиней ток-шоу. В ответ актер назвал экс-супругу воровкой, обвинив в краже трех квартир – звезду кинематографа приютили у себя друзья.

Одним из самых преданных и близких людей в тот момент оказалась бывшая жена актера Татьяна Власова, которая приехала из США и ухаживала за Джигарханяном, когда у того начались проблемы с сердцем. От Виталины она была в ужасе. Оказалось, женщина звонила Татьяне и просила "передать Джигарханяну, я желаю ему мучительной и долгой смерти". Власова намекнула, что простила блудного мужа: "Нагулялся, понял, что к чему, и хватит. Теперь будет знать".

Подробнее о личной жизни артиста – читайте в материале ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.

"На свете столько нет армян, сколько ролей сыграл Джигарханян" Валентин Гафт

Наверное, знаменитый коллега Джигарханяна по творческому цеху Валентин Гафт, был прав. Действительно, Армен Джигарханян, начав сниматься в кино, очень быстро преуспел настолько, что был, как говориться – "нарасхват". Живая натура артиста, его неповторимая интонация и подвижность приковывала взгляды зрителей и даже крошечный эпизод становился знаковым. Всего в кино актер сыграл 250 ролей, что гораздо больше, чем у многих других признанных мэтров. Мы же познакомим вас с самыми запоминающимися и признанными ролями.

"Здравствуй, это я!", 1965 год

Этот фильм можно назвать первым знаковым в фильмографии актера. Именно роль молодого физика Артема Манвеляна, который, невзирая на горе, лишения войны, смерть любимой, продолжает работать на пользу стране, сделала известной Джигарханяна. Лирическая линия переплелась с линией утраты и актеру удалось передать подавленность и метания главного героя. За свои старания Джигарханян получил достойную награду: известность в кинематографических кругах и показ фильма в конкурсной программе Каннского фестиваля.

"Новые приключения неуловимых", 1968 год

Киносага о приключениях четырех солдат во времена Гражданской войны в России была лидером проката в конце 1960-х годов. Джигарханян сыграл в этом фильме не центральную, но тем не менее – запоминающуюся роль штабс-капитана Овечкина. Интриган и себялюбец, Овечкин использует нарочитые манеры и ведет себя, как барин-помещик. В роль Джигарханян вжился настолько, что многие забыли, что перед ними – армянин. Кстати, Овечкина, ввиду небывалой славы этого персонажа, вписали и в следующий фильм о "Неуловимых" – "Корона российской империи", но последняя часть саги такой всенародной любви не сыскала.

"Здравствуйте, я ваша тетя", 1975 год

История о находчивом и предприимчивом мужчине, который выдает себя за тетю Розу из Бразилии, стала настоящим хитом 1970-х годов. Многие фразы из фильма "расхватали" на цитаты, а актеры буквально проснулись знаменитыми. Джигарханян сыграл в фильме сурового и злого судью Кригза, который также делает предложение героине Александра Калягина. При этом, особой комичности актеру добавили наклеенные вверх ногами усы.

"Собака на сене", 1977 год

Экранизация пьесы Лопе де Вега стала заметным событием кинематографа СССР, поскольку фильм, в котором вокальные партии занимали большую часть времени, изначально получил противоречивые отзывы руководства Госкино. Однако, уже после проката было очевидно – музыкальная мелодрама прошла с успехом.

И в этом фильме Джигарханян сыграл прохиндея – хитроумного слугу главного героя Тристана, который спасает своего господина из многих неурядиц. Куплеты Боярского и Джигарханяна и сегодня пользуются популярностью, в особенности – благодаря "точной" характеристике женщин.

"Место встречи изменить нельзя", 1979 год

1970-е были десятилетием славы Армена Джигарханяна. Актер снимался очень много, роли удавались ему знаковые и расхватанные на цитаты. Так случилось и с его персонажем в телесериале "Место встречи изменить нельзя", который завоевал любовь телезрителей с первой серии. Здесь Джигарханян сыграл главу воров Горбатого. Роль мерзкого и отталкивающего злодея удалась Джигарханяну на славу, сегодня в этой роли представить кого-то еще просто невозможно.

"Всех воров будут играть самые высокоморальные люди", – говорил Армен Джигарханян, когда речь заходила об этом фильме Станислава Говорухина, где одну из главных ролей сыграл Владимир Высоцкий.

"Сделано в СССР", 1990 год

Этот фильм, объединивший в себе трагифарс и психологический триллер, стал открытием для многих людей. Снятый на сломе эпох, он удивительно обличал общество той страны, которая неумолимо катилась в пропасть. История одной школы, где пропадает видеомагнитофон и череда событий за этим, повлекшая культ личности руководителя, точно отражает историю многих периодов Советского Союза. Джигарханян в фильме сыграл учителя истории, который становится у руля "расследования" и вскоре – лидером школы, которая в данном фильме отражает государство.

"Ширли-мырли", 1995 год

И вновь – роль злодея Армену Джигарханяну удалась на славу. В комедии-фарсе Владимира Меньшова актер играл не вполне удачливого главаря воров Козюльского, который хочет завладеть алмазом "Спаситель России". Фильм был расхватан на цитаты и стал одним из самых громких событий в киноиндустрии 1990-х годов, настолько он был "в тему" времени. Харизма и удивительная подвижность Джигарханяна сделала его одним из самых запоминающихся прохиндеев кинематографа.

Люблю Роберта Де Ниро – у него глаза всегда меняются. Мы с Папановым работали за рубежом, платили нам мало, поэтому мы ели консервы. Однажды он мне сказал: "Если ты думаешь, что эти консервы не отражаются в наших глазах, – ты ошибаешься".

Главное, чем мы живем, – это страх. Страх быть непонятым, страх, что о тебе плохо подумают.

Современное кино меня не интересует. Если и играю сейчас – то всякую мелочевку: дядю Петю или дядю Васю.

Мне один человек очень хорошо сказал про живопись: вот если тебе туда очень хочется – то это и есть хорошая живопись. То же самое и с музыкой, и со всем остальным.

Когда общество не имеет идеалов – театр ему не нужен.

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