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8 ноября • обновлено в 06:55
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"Самочка в леопарде": Соколова показала шикарную грудь

2.1т Читать материал на украинском

Известная украинская журналистка Янина Соколова показала шикарную грудь, облачившись в костюм с леопардовым принтом.

Фото подготовки к новому выпуску своего шоу она опубликовала в Instagram. "Готовы к свежему вечера? Самочка в желтом леопарде и ее тигры уже", – подписала фото Соколова.

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Сеть привел в восторг откровенный наряд журналистки и ее формы.

"Янина, ваша грудь прекрасна", "Яся, какая ты красивая", "драгоценный камень", "…я так и знал что сиськи все-таки рисуют... Ну не может быть у умной девушки таких привлекательных сисек", комментируют пользователи снимки.

Янина Соколова показала грудь

Янина Соколова показала грудь

Instagram Соколовой

Янина Соколова показала грудь

Янина Соколова показала грудь

Instagram Соколовой

Янина Соколова показала грудь

Янина Соколова показала грудь

Instagram Соколовой

Янина Соколова показала грудь

Янина Соколова показала грудь

Instagram Соколовой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова снялась в пикантной фотосессии и показала фото в сети.

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Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Хо Хол
Хо Хол
Серьезно? Уже пятая новость про ее вымя.
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Букет Красивый
Букет Красивый
Сявка
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