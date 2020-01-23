Самбурская затруднилась выбрать трусы посексуальнее

Актриса Настасья Самбурская рассказала, почему она медлит с предложением поздравления с днем рождения.

В сторис своего Instagram-аккаунта звезда российских телесериалов поделилась историей о том, как один из подписчиков попросил ее записать поздравление для именинника в сексуальном наряде. Самбурская предпочла игнорировать сообщение, но позже объяснила, почему так поступила.

"А я что?! А я трусы посексуальнее никак выбрать не могу", - пошутила певица.

Как сообщалось ранее, Самбурская опубликовала смешное видео с известным фриком Олегом Монголом.

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