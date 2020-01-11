Полуголая Самбурская засветила пышную грудь: горячее видео

Российская актриса Настасья Самбурская порадовала поклонников горячим видео, на котором засветила пышную грудь.
Так, соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала перед камерой в откровенном купальнике (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Настасья Самбурская
Фото: instagram/samburskaya
"Встретились как-то две обезьяны. Внимание! Содержится нецензурная лексика, уберите детей от экранов", — подписала с иронией публикацию Настасья. Отметим, что актриса оборвала съемки ролика из-за того, что к ней в номер забралась обезьяна.
Поклонники звезды пришли в восторг от ее соблазнительных форм. Они засыпали Самбурскую комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на пикантные фото Настасьи Самбурской, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Настасья Самбурская засветила пышную грудь
Фото: instagram/samburskaya
Настасья Самбурская в пикантной фотосессии
Фото: instagram/samburskaya
Настасья Самбурская сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/samburskaya
Настасья Самбурская в откровенном купальнике
Фото: instagram/samburskaya
Настасья Самбурская продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/samburskaya
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настасья Самбурская поделилась пикантным снимком с отдыха на Бали. На нем звезда позировала в сексуальном розовом купальнике, который подчеркнул шикарную фигуру актрисы.
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