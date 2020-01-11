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11 января • обновлено в 03:16
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Полуголая Самбурская засветила пышную грудь: горячее видео

1.3т
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Российская актриса Настасья Самбурская порадовала поклонников горячим видео, на котором засветила пышную грудь.

Так, соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала перед камерой в откровенном купальнике (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

Фото: instagram/samburskaya

"Встретились как-то две обезьяны. Внимание! Содержится нецензурная лексика, уберите детей от экранов", — подписала с иронией публикацию Настасья. Отметим, что актриса оборвала съемки ролика из-за того, что к ней в номер забралась обезьяна.

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Поклонники звезды пришли в восторг от ее соблазнительных форм. Они засыпали Самбурскую комплиментами.

Полуголая Самбурская засветила пышную грудь: горячее видео
Полуголая Самбурская засветила пышную грудь: горячее видео
Полуголая Самбурская засветила пышную грудь: горячее видео
Полуголая Самбурская засветила пышную грудь: горячее видео
Полуголая Самбурская засветила пышную грудь: горячее видео

Предлагаем посмотреть и на пикантные фото Настасьи Самбурской, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Настасья Самбурская засветила пышную грудь

Настасья Самбурская засветила пышную грудь

Фото: instagram/samburskaya

Настасья Самбурская в пикантной фотосессии

Настасья Самбурская в пикантной фотосессии

Фото: instagram/samburskaya

Настасья Самбурская сексуально позирует на камеру

Настасья Самбурская сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/samburskaya

Настасья Самбурская в откровенном купальнике

Настасья Самбурская в откровенном купальнике

Фото: instagram/samburskaya

Настасья Самбурская продемонстрировала "пятую точку"

Настасья Самбурская продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/samburskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настасья Самбурская поделилась пикантным снимком с отдыха на Бали. На нем звезда позировала в сексуальном розовом купальнике, который подчеркнул шикарную фигуру актрисы.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Настасья Самбурская
Место
Россия
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