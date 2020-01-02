Самбурская высмеяла голое фото известной pluz-size модели: сеть в гневе

Российская актриса Настасья Самбурская спародировала голое фото беременной американской plus-size модели Эшли Грэм.
Так, на своей странице в Instagram Самбурская опубликовала два снимка: одна фотография – тот самый откровенный кадр Грэм, а вторая – пародия российской актрисы. На ней Настасья позирует в такой же позе, как и Эшли.
Настасья Самбурская
Instagram @samburskaya
"Хочу поддержать Эшли Грэм! Ведь это так красиво, бодипозитивно и естественно! Я понимаю, что я еще в самом начале своей модельной карьеры size plus. Но это всего лишь первый день отпуска, со шведским столом! Так что жду многомиллионные контракты! Рассчитываю на вашу поддержку, друзья!", – подписала фото Самбурская.
Голое фото Эшли Грэм, которое спародировала Настасья Самбурская
Instagram @ashleygraham
Впрочем, в комментариях поклонники не оценили юмор актрисы, и раскритиковали такой поступок звезды. По мнению фанатов, пародия на Грэм – это комплексы и зависть.
Как ранее писал OBOZREVATEL, Самбурская серьезно отравилась средством от простуды, которое купила в аптеке. Врач сказал актрисе, что она напоролась на подделку.
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