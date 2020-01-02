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2 января • обновлено в 08:54
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Самбурская высмеяла голое фото известной pluz-size модели: сеть в гневе

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Российская актриса Настасья Самбурская спародировала голое фото беременной американской plus-size модели Эшли Грэм.

Так, на своей странице в Instagram Самбурская опубликовала два снимка: одна фотография – тот самый откровенный кадр Грэм, а вторая – пародия российской актрисы. На ней Настасья позирует в такой же позе, как и Эшли.

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

Instagram @samburskaya

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"Хочу поддержать Эшли Грэм! Ведь это так красиво, бодипозитивно и естественно! Я понимаю, что я еще в самом начале своей модельной карьеры size plus. Но это всего лишь первый день отпуска, со шведским столом! Так что жду многомиллионные контракты! Рассчитываю на вашу поддержку, друзья!", – подписала фото Самбурская.

Голое фото Эшли Грэм, которое спародировала Настасья Самбурская

Голое фото Эшли Грэм, которое спародировала Настасья Самбурская

Instagram @ashleygraham

Впрочем, в комментариях поклонники не оценили юмор актрисы, и раскритиковали такой поступок звезды. По мнению фанатов, пародия на Грэм – это комплексы и зависть.

Самбурская высмеяла голое фото известной pluz-size модели: сеть в гневе
Самбурская высмеяла голое фото известной pluz-size модели: сеть в гневе
Самбурская высмеяла голое фото известной pluz-size модели: сеть в гневе
Самбурская высмеяла голое фото известной pluz-size модели: сеть в гневе
Самбурская высмеяла голое фото известной pluz-size модели: сеть в гневе
Самбурская высмеяла голое фото известной pluz-size модели: сеть в гневе
Самбурская высмеяла голое фото известной pluz-size модели: сеть в гневе
Самбурская высмеяла голое фото известной pluz-size модели: сеть в гневе
Самбурская высмеяла голое фото известной pluz-size модели: сеть в гневе
Самбурская высмеяла голое фото известной pluz-size модели: сеть в гневе

Как ранее писал OBOZREVATEL, Самбурская серьезно отравилась средством от простуды, которое купила в аптеке. Врач сказал актрисе, что она напоролась на подделку.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Эшли Грэм Настасья Самбурская
Место
Россия
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Дерзко, мощно!))
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