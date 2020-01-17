Певица Настасья Самбурская сменила образ и отшила налетевших критиков.

Дискуссия завязалась на странице Самбурской в Инстаграм.

Певица сообщила, что дала интервью изданию "Домашний очаг" и показала фото для журнала, где она в мужском костюме и с короткой стрижкой.

"Это чей такой пацанчик?" - написала певица в посте, комментируя свой снимок.

При этом Самбурская отметила, что видит себя не так, как ее представила на обложке редакция "Домашнего очага".

"Удивительно, конечно, когда твой взгляд на себя категорически не совпадает с мнением редакции", - написала певица.

В комментарии к ней пришли критики:

"Отрасти волосы, пожалуйста, обратно"

На что Самбурская ответила с присущим ей юмором:

"С радостью. На каком месте предпочитаете отросшие?"

Еще один выпад:

"Серьёзно? Золотые сережки с серым костюмом? Я тебя умоляю, поменяй своего дизайнера! Он же слепой, очевидно!"

И жесткий ответ Самбурской, пославшей критика куда подальше:

"Человек, который не видит разницы между стилистом и дизайнером, может смело ехать на своих лыжах дальше, по травке)"

Кроме того, в топах комментариев возмущение, что "Домашний очаг" взял интервью именно у Самбурской, которая не замужем и которой нет детей к ее 32 годам:

"Очень нравится Анастасия как актрисса. Но, блеать, Домашний очаг от незамужней бездетной, все равно что бизнес-тренинг от бомжа".

На что Самбурская шутливо парировала:

"Для тех, кто мечтает вырваться из этой пучины (подальше от домашнего очага, - ред.)".

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