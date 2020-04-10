Самбурская резко высказалась о разводе Прилучного

Мария Дидык Люди 23:49, 10.04.2020 Обновлено: 00:08, 11.04.2020

Российская актриса Настасья Самбурская резко высказалась о коллеге Агате Муцениеце, сообщившей о вспышке агрессии со стороны своего мужа Павла Прилучного.

Она заявила, что Муцениеце пиарится на своем разводе, пишет "СтарХит".

"Как же вы задолбали пиариться на личных отношениях и каждый пердеж выносить на публику. Разводись и иди работать, а то у всех разведенок под одно заточка: вынести на всеобщее обозрение свои страдания и рекламу потом подороже продавать. Что же я дура не рассказала "страшные" подробности своего развода. Сейчас бы в топе была. За ангела замуж выходила, а тут неожиданность?" — заявила Самбурская.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Агата Муцениеце призналась, что они с актером Павлом Прилучным решили развестись, потому что перестали друг друга понимать и не могли найти общий язык.

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