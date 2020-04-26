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26 апреля • обновлено в 13:06
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Самбурская резко ответила на травлю Тодоренко

1.9т
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Российская актриса Настасья Самбурская прокомментировала скандал вокруг телеведущей Регины Тодоренко, которую затравили из-за слов о домашнем насилии.

Так, на личной странице в Instagram знаменитость опубликовала новый пост, в котором резко высказалась о ситуации.

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

Instagram @samburskaya

Актриса призвала "не раздувать из мухи слона".

"Затравили Тодоренко за то, что имела неосторожность высказаться со своей позицией. Подключились жертвы домашнего насилия! Меня били и значит я тоже имею право высказаться, послушайте пожалуйста?! Так вот, я вам о том, что когда тебе морду бьет мужчина, неважно, кем он тебе приходится, это пи*дец, которому нет оправдания! А когда ты выносишь мозг человеку изо дня в день, неделями и годами, а в итоге тебе максимум дали подзатыльник, это не насилие! Это всего лишь предупреждение о том, что мужчина тоже человек и если ты чертова психопатка и не видишь берегов, то вот тебе успокоительное! Это не тот случай, о котором нужно трубить в Instagram, вызывать ментов и обвинять блогеров, когда ты изнасиловала морально чужой мозг, а отделалась легким испугом!", – пишет звезда.

"Вы посмотрите на себя, как вы себя ведете! Это не солидарность, это бабья тупость! От этого ваши мужчины начинают приходить с работы поздно ночью, утыкаться в компьютер или бутылку! Никто не говорит про случаи, когда вы хорошая, а мужчина ваш больной психопат! Просто не надо раздувать из мухи слона!", – заявила Самбурская.

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

Instagram @samburskaya

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Влад Топалов резко отреагировал на скандал с его женой Региной Тодоренко из-за высказывания о домашнем насилии. Артист принялся грубо отвечать фнанатам в сети.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Настасья Самбурская Регина Тодоренко
Место
Россия
Тег
Новости России
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