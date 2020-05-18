Российская актриса Настасья Самбурская подала в суд на известного российского продюсера и композитора Виктора Дробыша после того, как не смогла прославиться в качестве певицы.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Настасья Самбурская utro.ru

Так, Самбурская обвиняет Дробыша в том, что за почти четыре года сотрудничества с продюсерским центром она не смогла стать известной певицей. По мнению звезды, продюсер подбирал ей неправильный репертуар и не занимался ее раскруткой.

В связи с этим Настасья потребовала расторгнуть договор и отдать все ее песни, без компенсации.

Виктор Дробыш gazeta.a42.ru

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Настасью Самбурскую и ее продюсера Виктора Дробыша подали в суд за кражу стихотворения. Поэтесса Анастасия Рыбачук заявила, что песня Самбурской "Старая" – это ее переделанное стихотворение под названием "Мечты". Девушка подала иск о нарушении авторских прав и требует теперь взыскать с виновников 1,5 млн рублей в суде.