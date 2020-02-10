Самбурская нашла утешение в объятиях занятого красавчика

Известная российская актриса Настасья Самбурская показалась в объятиях привлекательного ведущего Максима Привалова, который, судя по всему, давно счастлив в отношениях.

32-летняя артистка только на днях жаловалась, что ее бросил любимый, имя которого так и осталось тайной, в связи с чем она стала выпивать и философствовать об отношениях.

7 февраля она пришла на эфир "Русского радио" с Юлией Барановской и 36-летним Максимом Приваловым, после чего последний обнял обеих женщин на фото.

На своей странице в Instagram Привалов назвал Настасью "красивой умницей" и "человечищем", пожелал ей осуществления всех драматических и больших желаний.

В комментариях к фото сама Самбурская написала со смайлом поцелуйчика: "Спасибо, ты хороший)".

Привалов ответил ей емким и кратким: "Мур)".

Это возмутило одну из фанаток ведущего, которая стала говорить актрисе веселиться с другими, поскольку "Максим занят и девушка его ревнивая".

Из других комментариев этого пользователя стало ясно, что фанатка себя считает королевой красоты и рассказывает про ее "любовь" с Приваловым, - сам ведущий игнорирует это и призывает других тоже не подначивать неадекватную поклонницу.

Однако, ранее Привалов говорил, что встретил свою вторую половину в мае 2007 года, и до сих пор счастлив. Имя избранницы публике не оглашается, но известно, что его любимая тоже человек творческий и амбициозный.

Поскольку именно большая занятость и отсутствие времени друг на друга является основной причиной разрывов звездных пар, Привалов со своей "терпеливой и мудрой" половиной делают все, чтобы остаться вместе, - так он говорил в интервью в январе 2019 года.

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