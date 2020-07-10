Самая тучная модель в мире впервые примерила стринги и показала видео

Самая тучная в мире американская фотомодель Тесс Холлидей поделилась видеозаписью, на которой она впервые в жизни примеряет трусы-стринги.

Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте в честь 35-го дня рождения. Сначала на видео она позирует перед камерой и прикрывается черным парео, а затем отбрасывает его (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Тесс Голлидей показала себя в стрингах Скриншот Instagram @tessholliday

В описании к ролику Холлидей поделилась своими впечатлениями от обновки. Она также заявила, что никогда не позволяла людям испортить себе настроение критикой. Холлидей считает себя счастливой, независимо от размера одежды.

"Это первый раз, когда я надеваю стринги, и, честно говоря, я никогда не чувствовала себя более уверенной. Я посмотрела в зеркало и пришла в восторг. Последние 10 лет незнакомцы каждый день выражали отвращение к моему телу. Изменило ли это меня? Нет. Набрала ли я еще вес с тех пор? Да!" – добавила фотомодель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская фитнес-модель Али Ромеро снялась вместе со своим парнем в обнаженной фотосессии.