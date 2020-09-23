Самая старая женщина мира установила очередной рекорд долголетия

Самая старая женщина мира Канэ Танака официально стала самой старой жительницей Японии в истории. 19 сентября ей исполнилось 117 лет и 261 день.

До этого японский рекорд долголетия принадлежал Наби Тадзима, которая умерла в апреле 2018 года в возрасте 117 лет и 260 дней, пишет японское информагентство Kyodo News.

Танаку еще в 2018 году занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую старую жительницу планеты, когда ей было 116 лет. Свой очередной рекорд Танака отпраздновала в футболке с принтом своего лица и с бутылкой кока-колы – ее любимым напитком.

Кане Танака установила очередной рекорд. chasdiy.org

Танака живет в доме престарелых в городе Фукуока и давно не встречалась с родными из-за карантинных ограничений. По словам ее 60-летнего внука, она здоровая и наслаждается жизнью.

"Даже во время пандемии коронавируса моя бабушка чувствует себя хорошо и, похоже, наслаждается каждым днем жизни. А мы как семья рады и гордимся ее новым рекордом", - рассказал Эйдзи Танака.

Отметим, Канэ Танака родилась 2 января 1903 года. Ее дату рождения подтверждают многочисленные документальные свидетельства. Мировой рекорд долголетия принадлежит Жанне Кальман из Франции, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней, однако исследователи сомневаются относительно ее возраста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Великобритании умер самый старый мужчина в мире. В марте 2020 года Боб Уейтон отпраздновал свой 112-й день рождения.