Самая старая после Дугласа: как выглядит главная актриса-долгожительница на Земле

5 февраля скончался известный американский актер "золотой эпохи Голливуда" Кирк Дуглас. Мужчина являлся самым старым актером в мире. Теперь главной артисткой-долгожительницей является Бетти Уайт.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как выглядит 98-летняя актриса.
biography-life.ru
Бетти Мэрион Уайт родилась 17 января 1922. Она является американской актрисой, комедианткой и телеведущей, наиболее известной по своим ролям в телесериале "Золотые девочки".
biography-life.ru
biography-life.ru
wikipedia.org
wikipedia.org
С 2010 по 2015 год Уайт играла роль Элки Островски в ситкоме "Красотки в Кливленде" за которую получила две "Премии Гильдии киноактеров США". Она также выпустила несколько книг за период своей карьеры.
Сплетник
За свою телевизионную карьеру актриса удостоилась шести премий "Эмми" и двадцать три раза была номинирована на награду. Она — единственная актриса, победившая во всех возможных комедийных номинациях премии.
wikipedia.org
В мае 2010 года Бетти Уайт стала старейшим человеком, который стал ведущим знаменитого шоу "Субботним вечером в прямом эфире".
veggiepeople.org
Как сообщал OBOZREVATEL, австралийский актер, музыкант и модель Гарри Хэйнс, известный по сериалу "Американская история ужасов", скончался в возрасте 27 лет.
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