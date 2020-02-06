Самая старая после Дугласа: как выглядит главная актриса-долгожительница на Земле

5 февраля скончался известный американский актер "золотой эпохи Голливуда" Кирк Дуглас. Мужчина являлся самым старым актером в мире. Теперь главной артисткой-долгожительницей является Бетти Уайт.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как выглядит 98-летняя актриса.

biography-life.ru

Бетти Мэрион Уайт родилась 17 января 1922. Она является американской актрисой, комедианткой и телеведущей, наиболее известной по своим ролям в телесериале "Золотые девочки".

biography-life.ru

biography-life.ru

wikipedia.org

wikipedia.org

С 2010 по 2015 год Уайт играла роль Элки Островски в ситкоме "Красотки в Кливленде" за которую получила две "Премии Гильдии киноактеров США". Она также выпустила несколько книг за период своей карьеры.

Сплетник

За свою телевизионную карьеру актриса удостоилась шести премий "Эмми" и двадцать три раза была номинирована на награду. Она — единственная актриса, победившая во всех возможных комедийных номинациях премии.

wikipedia.org

В мае 2010 года Бетти Уайт стала старейшим человеком, который стал ведущим знаменитого шоу "Субботним вечером в прямом эфире".

veggiepeople.org

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийский актер, музыкант и модель Гарри Хэйнс, известный по сериалу "Американская история ужасов", скончался в возрасте 27 лет.

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