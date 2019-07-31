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"Самая сексуальная!" Кароль восхитила поклонников горячим видео

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Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила сеть новым видео. Так, на нем она позировала на пляже в купальнике.

Кроме того, артистка разместила на своей странице в Instagram пикантное фото, на котором продемонстрировала свои стройные ноги.

Тина Кароль

Тина Кароль

instagram.com/tina_karol

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"Тина шикарна Ну как можно не любить вас? Никак! Лучшая", "Тина Кароль, ты самая красива, самая обаятельная, самая привлекательная, самая сексуальная девушка в мире", "Какой секс", "Идеальная", "Космическая", - пишут в сети.

"Самая сексуальная!" Кароль восхитила поклонников горячим видео
"Самая сексуальная!" Кароль восхитила поклонников горячим видео
"Самая сексуальная!" Кароль восхитила поклонников горячим видео
"Самая сексуальная!" Кароль восхитила поклонников горячим видео

Отметим, что певица часто радует поклонников яркими снимками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль взбудоражила поклонников другим горячим кадром. Она позировала в белье, вскружив голову фанатам соблазнительным взглядом.

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Персона
Тина Кароль
Место
Украина
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Юг Руси
Юг Руси
Ну и рожа у тебя, Шара... Король! ))))))))
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Герои Всрались
Герои Всрались
сколько эта ///идовка проплатила за раскрутку инсты ?
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