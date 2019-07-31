"Самая сексуальная!" Кароль восхитила поклонников горячим видео

Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила сеть новым видео. Так, на нем она позировала на пляже в купальнике.

Кроме того, артистка разместила на своей странице в Instagram пикантное фото, на котором продемонстрировала свои стройные ноги.

Тина Кароль instagram.com/tina_karol

"Тина шикарна Ну как можно не любить вас? Никак! Лучшая", "Тина Кароль, ты самая красива, самая обаятельная, самая привлекательная, самая сексуальная девушка в мире", "Какой секс", "Идеальная", "Космическая", - пишут в сети.

Отметим, что певица часто радует поклонников яркими снимками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль взбудоражила поклонников другим горячим кадром. Она позировала в белье, вскружив голову фанатам соблазнительным взглядом.

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