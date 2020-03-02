Самая красивая женщина в мире засветила голую грудь в прозрачном платье

Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, засветила на публике голую грудь в прозрачном платье.

Пикантные фотографии уже появились в сети.

Белла Хадид Instagram @bellahadid

В частности, знаменитость приняла участие в модном показе Vivienne Westwood, который состоялся во Франции. Во время одного из выходов Хадид появилась на подиуме в прозрачном платье, сквозь которое просвечивалась обнаженная грудь модели.

Белла Хадид Getty

Наряд был выполнен в викторианском стиле, с объемными рукавами и подолом в пол.

Белла Хадид Getty

Белла Хадид Getty

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белла Хадид сфотографировалась абсолютно голой, прикрыв тело только ярко-красным палантином.

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