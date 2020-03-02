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2 марта • обновлено в 12:54
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Самая красивая женщина в мире засветила голую грудь в прозрачном платье

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Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, засветила на публике голую грудь в прозрачном платье.

Пикантные фотографии уже появились в сети.

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

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В частности, знаменитость приняла участие в модном показе Vivienne Westwood, который состоялся во Франции. Во время одного из выходов Хадид появилась на подиуме в прозрачном платье, сквозь которое просвечивалась обнаженная грудь модели.

Белла Хадид

Белла Хадид

Getty

Наряд был выполнен в викторианском стиле, с объемными рукавами и подолом в пол.

Белла Хадид

Белла Хадид

Getty

Белла Хадид

Белла Хадид

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белла Хадид сфотографировалась абсолютно голой, прикрыв тело только ярко-красным палантином.

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Автор
Анна Михно
Персона
Белла Хадид
Место
США
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