Самая красивая женщина в мире засветила голую грудь в прозрачном платье

Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, засветила на публике голую грудь в прозрачном платье.
Пикантные фотографии уже появились в сети.
Белла Хадид
Instagram @bellahadid
В частности, знаменитость приняла участие в модном показе Vivienne Westwood, который состоялся во Франции. Во время одного из выходов Хадид появилась на подиуме в прозрачном платье, сквозь которое просвечивалась обнаженная грудь модели.
Белла Хадид
Getty
Наряд был выполнен в викторианском стиле, с объемными рукавами и подолом в пол.
Белла Хадид
Getty
Белла Хадид
Getty
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белла Хадид сфотографировалась абсолютно голой, прикрыв тело только ярко-красным палантином.
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