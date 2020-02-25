Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, поделилась с поклонниками пикантными фото.
Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На одном из них она позировала в одних лишь трусах, прикрывая голую грудь рукой. Свой образ Хадид дополнила объемными серьгами.
Белла Хадид
Фото: instagram/bellahadid
Белла Хадид засветила голую грудь
Фото: instagram/bellahadid
На другом фото модель была запечатлена в полотенце на голое тело.
Белла Хадид в пикантной фотосессии
Фото: instagram/bellahadid
Отметим, что поклонники Хадид не смогли пройти мимо эффектных кадров, и засыпали знаменитость комплиментами.
"Ты такая красивая", "Что ты со мной делаешь", "Это горячо", – написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Беллы Хадид, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Белла Хадид засветила голую грудь
Фото: instagram/bellahadid
Белла Хадид сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/bellahadid
Белла Хадид полностью голая
Фото: instagram/bellahadid
Белла Хадид в откровенном белье
Фото: instagram/bellahadid
Белла Хадид засветила пышную грудь
Фото: instagram/bellahadid
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белла Хадид сфотографировалась абсолютно голой, прикрыв тело только ярко-красным палантином.
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