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25 февраля • обновлено в 11:49
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Самая красивая женщина в мире засветила голую грудь: пикантные фото

2.6т
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Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, поделилась с поклонниками пикантными фото.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На одном из них она позировала в одних лишь трусах, прикрывая голую грудь рукой. Свой образ Хадид дополнила объемными серьгами.

Белла Хадид

Белла Хадид

Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадид засветила голую грудь

Белла Хадид засветила голую грудь

Фото: instagram/bellahadid

На другом фото модель была запечатлена в полотенце на голое тело.

Белла Хадид в пикантной фотосессии

Белла Хадид в пикантной фотосессии

Фото: instagram/bellahadid

Отметим, что поклонники Хадид не смогли пройти мимо эффектных кадров, и засыпали знаменитость комплиментами.

"Ты такая красивая", "Что ты со мной делаешь", "Это горячо", – написали люди.

Белла Хадид засветила голую грудь: пикантные фото
Белла Хадид засветила голую грудь: пикантные фото
Белла Хадид засветила голую грудь: пикантные фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Беллы Хадид, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Белла Хадид засветила голую грудь

Белла Хадид засветила голую грудь

Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадид сексуально позирует на камеру

Белла Хадид сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадид полностью голая

Белла Хадид полностью голая

Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадид в откровенном белье

Белла Хадид в откровенном белье

Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадид засветила пышную грудь

Белла Хадид засветила пышную грудь

Фото: instagram/bellahadid

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белла Хадид сфотографировалась абсолютно голой, прикрыв тело только ярко-красным палантином.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Белла Хадид
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