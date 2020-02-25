Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, поделилась с поклонниками пикантными фото.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На одном из них она позировала в одних лишь трусах, прикрывая голую грудь рукой. Свой образ Хадид дополнила объемными серьгами.

Белла Хадид Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадид засветила голую грудь Фото: instagram/bellahadid

На другом фото модель была запечатлена в полотенце на голое тело.

Белла Хадид в пикантной фотосессии Фото: instagram/bellahadid

Отметим, что поклонники Хадид не смогли пройти мимо эффектных кадров, и засыпали знаменитость комплиментами.

"Ты такая красивая", "Что ты со мной делаешь", "Это горячо", – написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Беллы Хадид, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Белла Хадид засветила голую грудь Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадид сексуально позирует на камеру Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадид полностью голая Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадид в откровенном белье Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадид засветила пышную грудь Фото: instagram/bellahadid

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белла Хадид сфотографировалась абсолютно голой, прикрыв тело только ярко-красным палантином.

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