Самая красивая женщина в мире запустила новый тренд в Instagram

Мария Дидык Люди 11:19, 15.04.2020

Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, запустила новый флешмоб, в котором пользователи сети должны повторить ее фото с воздушными шарами.

Снимки предлагается размещать на своих страницах в Instagram и ставить хэштег #bellaballoonchallenge.

"Давайте посмотрим на ваши варианты. Попробуйте сделать такую съемку дома! Не обязательно использовать шары, проявите свою креативность", — написала стилистка из Нью-Йорка Хейли Волленс, которая готовила модель к фотосессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белла Хадид сфотографировалась абсолютно голой, прикрыв тело только ярко-красным палантином.

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