Самая красивая женщина в мире запустила новый тренд в Instagram

Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, запустила новый флешмоб, в котором пользователи сети должны повторить ее фото с воздушными шарами.
Снимки предлагается размещать на своих страницах в Instagram и ставить хэштег #bellaballoonchallenge.
"Давайте посмотрим на ваши варианты. Попробуйте сделать такую съемку дома! Не обязательно использовать шары, проявите свою креативность", — написала стилистка из Нью-Йорка Хейли Волленс, которая готовила модель к фотосессии.
‘Hilarious’ tribute to @briannalcapozzi’s #lockdown shoot with @bellahadid for @vogueitalia? No! I did it back in August! I am lucky enough to have someone in my life who I knew would appreciate the look 😂 And the #bellaballoonchallenge was born! I need to significantly up my game 😂
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белла Хадид сфотографировалась абсолютно голой, прикрыв тело только ярко-красным палантином.
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