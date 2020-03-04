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4 марта • обновлено в 11:32
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Самая красивая женщина в мире оголила грудь и восхитила сеть

5.6т
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Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, порадовала поклонников очередным откровенным снимком, на котором она позировала с обнаженной грудью.

Фото Хадид разместила на своей странице в социальной сети Instagram. Меньше чем за сутки снимок набрал более миллиона лайков и тысячи позитивных комментариев.

Самая красивая женщина в мире оголила грудь и восхитила сеть

instagram.com/bellahadid

Отметим, что девушка часто публикует откровенные снимки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белла Хадид сфотографировалась абсолютно голой, прикрыв тело только ярко-красным палантином.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Белла Хадид
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