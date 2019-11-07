Самая красивая женщина в мире без макияжа: появились неожиданные фото

Американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид, которую назвали самой красивой женщиной в мире, заметили без макияжа.

Так, девушка приехала в лондонский аэропорт Хитроу без косметики. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

Новости Супермодель Белла Хадид засветила в Instagram обнаженную грудь

На Хадид была черная кожаная куртка, клетчатая рубашка, черные джинсы и водолазка в тон. Супермодель дополнила образ коричневой панамой с меховой вставкой с леопардовым принтом, а также сумкой почтальона с граффити из лимитированной коллекции Chanel стоимостью 6,8 тысячи долларов.

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

На ногах у Хадид были черные кожаные ботинки на высокой подошве, выпущенные шведским брендом Eytys в коллаборации с H&M в январе 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Хадид открывала показ Mugler на Неделе моды в Париже, произведя фурор эксцентричным нарядом, который все внимание публики привлекал к ягодицам модели.

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