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7 ноября • обновлено в 12:24
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Самая красивая женщина в мире без макияжа: появились неожиданные фото

6.3т Читать материал на украинском

Американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид, которую назвали самой красивой женщиной в мире, заметили без макияжа.

Так, девушка приехала в лондонский аэропорт Хитроу без косметики. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

Самая красивая женщина в мире без макияжа: появились неожиданные фото
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На Хадид была черная кожаная куртка, клетчатая рубашка, черные джинсы и водолазка в тон. Супермодель дополнила образ коричневой панамой с меховой вставкой с леопардовым принтом, а также сумкой почтальона с граффити из лимитированной коллекции Chanel стоимостью 6,8 тысячи долларов.

Самая красивая женщина в мире без макияжа: появились неожиданные фото

Daily Mail

Самая красивая женщина в мире без макияжа: появились неожиданные фото

Daily Mail

Самая красивая женщина в мире без макияжа: появились неожиданные фото

Daily Mail

На ногах у Хадид были черные кожаные ботинки на высокой подошве, выпущенные шведским брендом Eytys в коллаборации с H&M в январе 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Хадид открывала показ Mugler на Неделе моды в Париже, произведя фурор эксцентричным нарядом, который все внимание публики привлекал к ягодицам модели.

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Персона
Белла Хадид
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