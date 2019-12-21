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21 декабря • обновлено в 03:09
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Самая дорогая plus-size модель полностью разделась на камеру: жаркие фото красавицы

1.2т
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Популярная американская plus-size модель Эшли Грэм, которая находится сейчас на последних месяцах беременности, полностью разделась на фото.

Откровенным снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Эшли Грэм

Эшли Грэм

Instagram @ashleygraham

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На фотографии совершенно голая Эшли позирует, сидя на стуле в фотостудии. Пышную грудь Грэм прикрыла руками.

Фотографом пикатной фотосессии выступил ее муж Джастин Эрвин — именно он фотографирует обнаженную жену.

"Последняя фотосессия в этом году с любовью всей моей жизни и растущей любовью всей нашей жизни", подписала фото модель.

Эшли Грэм разделась на новом фото

Эшли Грэм разделась на новом фото

Instagram @ashleygraham

Примечательно, что в своей соцсети звезда регулярно публикует соблазнительные фотографии. OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые горячие снимки Эшли Грэм.

Эшли Грэм

Эшли Грэм

Instagram @ashleygraham

Эшли Грэм в белье

Эшли Грэм в белье

Instagram @ashleygraham

Эшли Грэм в купальнике

Эшли Грэм в купальнике

Instagram @ashleygraham

Эшли Грэм

Эшли Грэм

Instagram @ashleygraham

Эшли Грэм

Эшли Грэм

Instagram @ashleygraham

Эшли Грэм в купальнике

Эшли Грэм в купальнике

Instagram @ashleygraham

Эшли Грэм

Эшли Грэм

Instagram @ashleygraham

Эшли Грэм с белье

Эшли Грэм с белье

Instagram @ashleygraham

Эшли Грэм с мужем

Эшли Грэм с мужем

Instagram @ashleygraham

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что беременная модель plus-size Эшли Грэм стала героиней январского номера американского Vogue. Она разделась для модного глянца в нежной фотосессии, а результатами поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Хизер Грэм
Место
США
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