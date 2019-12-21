Самая дорогая plus-size модель полностью разделась на камеру: жаркие фото красавицы

Популярная американская plus-size модель Эшли Грэм, которая находится сейчас на последних месяцах беременности, полностью разделась на фото.

Откровенным снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Эшли Грэм Instagram @ashleygraham

На фотографии совершенно голая Эшли позирует, сидя на стуле в фотостудии. Пышную грудь Грэм прикрыла руками.

Фотографом пикатной фотосессии выступил ее муж Джастин Эрвин — именно он фотографирует обнаженную жену.

"Последняя фотосессия в этом году с любовью всей моей жизни и растущей любовью всей нашей жизни", — подписала фото модель.

Эшли Грэм разделась на новом фото Instagram @ashleygraham

Примечательно, что в своей соцсети звезда регулярно публикует соблазнительные фотографии. OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые горячие снимки Эшли Грэм.

Эшли Грэм Instagram @ashleygraham

Эшли Грэм в белье Instagram @ashleygraham

Эшли Грэм в купальнике Instagram @ashleygraham

Эшли Грэм Instagram @ashleygraham

Эшли Грэм Instagram @ashleygraham

Эшли Грэм в купальнике Instagram @ashleygraham

Эшли Грэм Instagram @ashleygraham

Эшли Грэм с белье Instagram @ashleygraham

Эшли Грэм с мужем Instagram @ashleygraham

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что беременная модель plus-size Эшли Грэм стала героиней январского номера американского Vogue. Она разделась для модного глянца в нежной фотосессии, а результатами поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.

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