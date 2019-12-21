Самая дорогая plus-size модель полностью разделась на камеру: жаркие фото красавицы

Популярная американская plus-size модель Эшли Грэм, которая находится сейчас на последних месяцах беременности, полностью разделась на фото.
Откровенным снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.
Эшли Грэм
Instagram @ashleygraham
На фотографии совершенно голая Эшли позирует, сидя на стуле в фотостудии. Пышную грудь Грэм прикрыла руками.
Фотографом пикатной фотосессии выступил ее муж Джастин Эрвин — именно он фотографирует обнаженную жену.
"Последняя фотосессия в этом году с любовью всей моей жизни и растущей любовью всей нашей жизни", — подписала фото модель.
Эшли Грэм разделась на новом фото
Instagram @ashleygraham
Примечательно, что в своей соцсети звезда регулярно публикует соблазнительные фотографии. OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые горячие снимки Эшли Грэм.
Эшли Грэм
Instagram @ashleygraham
Эшли Грэм в белье
Instagram @ashleygraham
Эшли Грэм в купальнике
Instagram @ashleygraham
Эшли Грэм
Instagram @ashleygraham
Эшли Грэм
Instagram @ashleygraham
Эшли Грэм в купальнике
Instagram @ashleygraham
Эшли Грэм
Instagram @ashleygraham
Эшли Грэм с белье
Instagram @ashleygraham
Эшли Грэм с мужем
Instagram @ashleygraham
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что беременная модель plus-size Эшли Грэм стала героиней январского номера американского Vogue. Она разделась для модного глянца в нежной фотосессии, а результатами поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.
Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!