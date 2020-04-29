Самая дорогая модель в мире Джиджи Хадид беременна первенцем

Кристина Долматова Люди 11:04, 29.04.2020 Обновлено: 11:05, 29.04.2020

Одна из самых популярных и высокооплачиваемых моделей в мире, "ангел" Victoria’s Secret Джиджи Хадид беременна первенцем.

Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники, близкие к звезде. По словам инсайдеров, отцом ребенка является британский певец Зейн Малик. К слову, 25-летняя модель находится на 20 неделе беременности.

Джиджи Хадид
Фото: instagram/gigihadid

Джиджи Хадид и Зейн Малик начали встречаться в 2015 году, но пара дважды расставалась и возобновила отношения. Последний раз модель и музыкант якобы сошлись в начале 2020 года. Эти слухи подтверждает видео с дня рождения Хадид, на котором присутствовал и Малик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Алина Гросу сообщила о беременности первенцем.

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