Самая дорогая модель в мире Джиджи Хадид беременна первенцем

Одна из самых популярных и высокооплачиваемых моделей в мире, "ангел" Victoria’s Secret Джиджи Хадид беременна первенцем.

Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники, близкие к звезде. По словам инсайдеров, отцом ребенка является британский певец Зейн Малик. К слову, 25-летняя модель находится на 20 неделе беременности.

Джиджи Хадид Фото: instagram/gigihadid

Джиджи Хадид и Зейн Малик начали встречаться в 2015 году, но пара дважды расставалась и возобновила отношения. Последний раз модель и музыкант якобы сошлись в начале 2020 года. Эти слухи подтверждает видео с дня рождения Хадид, на котором присутствовал и Малик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Алина Гросу сообщила о беременности первенцем.

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