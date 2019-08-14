Самая дорогая модель plus-size показала новую фигуру: фанаты в восторге

Культовая американская модель формата plus-size, одна из самых высокооплачиваемых звезд Эшли Грэм порадовала поклонников новостью о том, что ждет ребенка.
Она опубликовала на своей странице в Instagram видео, продемонстрировав новую фигуру – животик выпирает уже заметно (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
"Девять лет назад я вышла замуж за любовь всей своей жизни. Это было лучшее путешествие с моим любимым человеком в мире! Сегодня мы чувствуем себя счастливыми, благодарными и взволнованными, ведь в нашей семье грядет пополнение! С годовщиной, Джастин Эрвин. Жизнь станет еще лучше", – подписала звезда.
Эшли Грэм с супругом
Кадр из видео
На ролике парочка сначала интригует фанатов, после чего камера отодвигается, и все могут разглядеть живот Грэм. Она с супругом радостно говорят "Сюрприз". Таким образом, у Эшли и Джастина в скором времени родится первенец.
Поклонники в комментариях порадовались за модель и ее супруга. В сети засыпали будущих родителей поздравлениями.
Nine years ago today, I married the love of my life. It has been the best journey with my favorite person in the world! Today, we are feeling so blessed, grateful and excited to celebrate with our GROWING FAMILY! Happy anniversary, @mrjustinervin ❤️ Life is about to get even better. 😘
Как сообщал OBOZREVATEL, совсем недавно Эшли показывала поклонникам фотосессию в купальнике, однако никто и не заметил признаков беременности.
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