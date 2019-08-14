Самая дорогая модель plus-size показала новую фигуру: фанаты в восторге

Культовая американская модель формата plus-size, одна из самых высокооплачиваемых звезд Эшли Грэм порадовала поклонников новостью о том, что ждет ребенка.

Она опубликовала на своей странице в Instagram видео, продемонстрировав новую фигуру – животик выпирает уже заметно (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Девять лет назад я вышла замуж за любовь всей своей жизни. Это было лучшее путешествие с моим любимым человеком в мире! Сегодня мы чувствуем себя счастливыми, благодарными и взволнованными, ведь в нашей семье грядет пополнение! С годовщиной, Джастин Эрвин. Жизнь станет еще лучше", – подписала звезда.

Эшли Грэм с супругом Кадр из видео

На ролике парочка сначала интригует фанатов, после чего камера отодвигается, и все могут разглядеть живот Грэм. Она с супругом радостно говорят "Сюрприз". Таким образом, у Эшли и Джастина в скором времени родится первенец.

Поклонники в комментариях порадовались за модель и ее супруга. В сети засыпали будущих родителей поздравлениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, совсем недавно Эшли показывала поклонникам фотосессию в купальнике, однако никто и не заметил признаков беременности.

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