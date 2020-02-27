Самая дорогая модель plus-size обнажила грудь в такси. Видео

Американская модель plus-size Эшли Грэм, которая недавно впервые стала мамой, оголила грудь прямо в такси и принялась сцеживать молоко.

Весь процесс знаменитость сняла на видео, которое опубликовала сначала в Instagram-stories, а затем поделилась и в ленте на своей странице.

Эшли Грэм Instagram @ashleygraham

Так, в кадре Эшли, сидя на заднем сидении автомобиля, показала, как сцеживает молоко прямо в дороге.

"Впервые делаю это в Uber… немного неловко", – поделилась знаменитость.

Эшли Грэм Instagram @ashleygraham

Примечательно, что не так давно Грэм оказалась в центре внимания из-за фото, на котором показал, как кормит грудью новорожденного сына в кафе.

Эшли Грэм Instagram @ashleygraham

Как писал OBOZREVATEL, будучи беременной, Эшли Грэм неоднократно устраивала обнаженные фотосессии, что вызывало спорную реакцию в сети.

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