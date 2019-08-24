"Самая большая радость!" Топалов растрогал сеть страстным признанием

Российский певец Влад Топалов трогательно признался в любви своей супруге, украинской телеведущей Регине Тодоренко в годовщину свадьбы.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram, вызвав волну умиления среди пользователей сети и многочисленных поклонников.

"Ты – самая веселая, самая умная, самая нежная и самая терпеливая! Благодарю тебя и Бога. Просто миллион раз благодарю. Я совсем не подарок. Правильно говорят – за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Да-да. Ты – великая женщина. Горжусь тобой каждый день. Уважаю тебя все больше! Влюбляюсь в тебя заново каждое утро, а каждый вечер вновь хочу жениться на тебе. Ты – моя самая большая радость и счастье! Вы с сыном – мое все! Люблю тебя больше жизни! С годовщиной тебя, бэрчик", – написал Топалов.

Топалов трогательно признался в любви Тодоренко в годовщину instagram/vladtopalovofficial

В ответ Регина отметила у него в комментариях: "Ты у меня самый скромный! Люблю тебя". В стороне не остался и певец, друг семьи Сергей Лазарев. "Я вас очень люблю пупсоны".

Все эти нежности не оставили равнодушными пользователей. Влада похвалили за прекрасные слова, адресованные любимой супруге.

"Замечательные слова! Волшебное фото! И этот взгляд у Регины. Пусть так будет всегда", "Какая открытость и искренность. Какие красивые слова", "Здорово...аж дух захватывало, когда читала. Ради этого стоит жить", – отреагировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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