"Самая большая радость!" Топалов растрогал сеть страстным признанием

Российский певец Влад Топалов трогательно признался в любви своей супруге, украинской телеведущей Регине Тодоренко в годовщину свадьбы.
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram, вызвав волну умиления среди пользователей сети и многочисленных поклонников.
"Ты – самая веселая, самая умная, самая нежная и самая терпеливая! Благодарю тебя и Бога. Просто миллион раз благодарю. Я совсем не подарок. Правильно говорят – за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Да-да. Ты – великая женщина. Горжусь тобой каждый день. Уважаю тебя все больше! Влюбляюсь в тебя заново каждое утро, а каждый вечер вновь хочу жениться на тебе. Ты – моя самая большая радость и счастье! Вы с сыном – мое все! Люблю тебя больше жизни! С годовщиной тебя, бэрчик", – написал Топалов.
Топалов трогательно признался в любви Тодоренко в годовщину
instagram/vladtopalovofficial
В ответ Регина отметила у него в комментариях: "Ты у меня самый скромный! Люблю тебя". В стороне не остался и певец, друг семьи Сергей Лазарев. "Я вас очень люблю пупсоны".
Все эти нежности не оставили равнодушными пользователей. Влада похвалили за прекрасные слова, адресованные любимой супруге.
"Замечательные слова! Волшебное фото! И этот взгляд у Регины. Пусть так будет всегда", "Какая открытость и искренность. Какие красивые слова", "Здорово...аж дух захватывало, когда читала. Ради этого стоит жить", – отреагировали пользователи.
"Определить талант очень просто - вы смотрите, какая женщина возле него. Возле Пушкина, возле Высоцкого, возле Есенина. Потом вспоминаете, какая женщина была возле Брежнева, возле Хрущева, возле Сталина. Не было их у них!!!! Всё было у них, а этих людей у них не было! Вот я и говорю: ты сам такой, какая женщина возле тебя! Из жён надо выбирать весёлых. Из весёлых- умных. Из умных - нежных. Из нежных - терпеливых. И терпеливых. И терпеливых!" М.М.Жванецкий Больше и добавить нечего! Бэри! Ти - самая весёлая, самая умная, самая нежная и сааааааамааааяяяя терпеливая!!!! Благодарю тебя и Бога. Просто миллион раз благодарю. Я совсем не подарок. 😂🤦🏻♂️ Правильно говорят - за каждым Великим Мужчиной стоит Великая Женщина. Да-да. Ты - ВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНА. Моя ВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНА. Горжусь тобой каждый день. Уважаю тебя всё больше! Влюбляюсь в тебя заново каждое утро, а каждый вечер вновь хочу жениться на тебе. Ты - моя самая большая радость и счастье! Вы с сыном - моё всё! Люблю тебя больше жизни! С годовщиной тебя, бэрчик! ♥️ #майклтопалов #владтопалов #vladtopalov #свадьбатт
Как сообщал OBOZREVATEL:
Регина Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года от Влада Топалова.
Поначалу на новоиспеченных родителей обрушилась волна критики за то, что они держали в секрете подробности.
Вскоре они все же прервали молчание: Топалов рассказал о том, как чувствует себя в роли отца.
Вслед за ним о родах интригующе заговорила и новоиспеченная мама Регина.
Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя малыша.Его назвали Михаилом (Майклом) в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.
Позже Тодоренко призналась, что хочет родить еще и девочку.
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