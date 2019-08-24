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"Самая большая радость!" Топалов растрогал сеть страстным признанием

1.4т Читать материал на украинском

Российский певец Влад Топалов трогательно признался в любви своей супруге, украинской телеведущей Регине Тодоренко в годовщину свадьбы.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram, вызвав волну умиления среди пользователей сети и многочисленных поклонников.

"Ты – самая веселая, самая умная, самая нежная и самая терпеливая! Благодарю тебя и Бога. Просто миллион раз благодарю. Я совсем не подарок. Правильно говорят – за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Да-да. Ты – великая женщина. Горжусь тобой каждый день. Уважаю тебя все больше! Влюбляюсь в тебя заново каждое утро, а каждый вечер вновь хочу жениться на тебе. Ты – моя самая большая радость и счастье! Вы с сыном – мое все! Люблю тебя больше жизни! С годовщиной тебя, бэрчик", – написал Топалов.

Топалов трогательно признался в любви Тодоренко в годовщину

Топалов трогательно признался в любви Тодоренко в годовщину

instagram/vladtopalovofficial

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В ответ Регина отметила у него в комментариях: "Ты у меня самый скромный! Люблю тебя". В стороне не остался и певец, друг семьи Сергей Лазарев. "Я вас очень люблю пупсоны".

"Самая большая радость!" Топалов растрогал сеть страстным признанием
"Самая большая радость!" Топалов растрогал сеть страстным признанием

Все эти нежности не оставили равнодушными пользователей. Влада похвалили за прекрасные слова, адресованные любимой супруге.

"Замечательные слова! Волшебное фото! И этот взгляд у Регины. Пусть так будет всегда", "Какая открытость и искренность. Какие красивые слова", "Здорово...аж дух захватывало, когда читала. Ради этого стоит жить", – отреагировали пользователи.

"Определить талант очень просто - вы смотрите, какая женщина возле него. Возле Пушкина, возле Высоцкого, возле Есенина. Потом вспоминаете, какая женщина была возле Брежнева, возле Хрущева, возле Сталина. Не было их у них!!!! Всё было у них, а этих людей у них не было! Вот я и говорю: ты сам такой, какая женщина возле тебя! Из жён надо выбирать весёлых. Из весёлых- умных. Из умных - нежных. Из нежных - терпеливых. И терпеливых. И терпеливых!" М.М.Жванецкий Больше и добавить нечего! Бэри! Ти - самая весёлая, самая умная, самая нежная и сааааааамааааяяяя терпеливая!!!! Благодарю тебя и Бога. Просто миллион раз благодарю. Я совсем не подарок. 😂🤦🏻‍♂️ Правильно говорят - за каждым Великим Мужчиной стоит Великая Женщина. Да-да. Ты - ВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНА. Моя ВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНА. Горжусь тобой каждый день. Уважаю тебя всё больше! Влюбляюсь в тебя заново каждое утро, а каждый вечер вновь хочу жениться на тебе. Ты - моя самая большая радость и счастье! Вы с сыном - моё всё! Люблю тебя больше жизни! С годовщиной тебя, бэрчик! ♥️ #майклтопалов #владтопалов #vladtopalov #свадьбатт

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

"Самая большая радость!" Топалов растрогал сеть страстным признанием
"Самая большая радость!" Топалов растрогал сеть страстным признанием

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Регина Тодоренко Влад Топалов Сергей Лазарев
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес любовь
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