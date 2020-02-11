"Сомневаюсь, что снова когда-то увижу...": самая богатая певица Украины стала жертвой преступницы

Самую богатую певицу Украины, супругу известного миллиардера Мохаммада Захура Камалию ограбили в столичном ТРЦ Ocean Plaza.

Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram, прикрепив к публикации фото с полицейскими. По словам Камалии, у нее из кармана мастерски вытащили iPhone последней модели, что зафиксировали камеры наблюдения. Примечательно, что сделала это цыганка.

Камалия Фото: instagram/kamaliyaofficial

"Цыганка с точностью хирурга вытащила мой iPhone Pro Max из кармана (я узнала об этом позже, когда смотрела кадры камеры видеонаблюдения). Это случилось в Ocean Plaza. Я сомневаюсь, что когда-нибудь снова увижу свой телефон. IPhone заблокирован и находится во всемирном списке потерянных телефонов", – рассказала певица.

Камалию ограбили в Киеве Фото: instagram/kamaliyaofficial

К слову, больше всего Камалия жалеет, что не успела сохранить на облаке (хранилище данных. – Ред.) свежие фотографии и важную для нее информацию.

Мохаммад Захур и Камалия Фото: instagram/kamaliyaofficial

"Очень грустно за фотографии и информацию, которую я еще не успела сохранить в облаке. Будьте осторожны в Ocean Plaza. Говорят, что это не первый случай в этом торговом центре", – отметила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Камалия сделала откровенное признание о жутких годах ее жизни и об издевательствах отца-садиста.

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