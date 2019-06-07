Сам не дышит: состояние госпитализированного Алибасова резко ухудшилось

Состояние известного российского продюсера Бари Алибасова, который отравился токсичной жидкостью и пребывает в тяжелом состоянии, резко ухудшилось.
В СМИ появилась информация, что артист перестал дышать самостоятельно. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Telegram-канал Mash.
72-летний Алибасов находится в состоянии медикаментозной комы. Врачи НИИ им. Склифосовского рассказали, что сложно делать какие-либо прогнозы по его состоянию.
Бари Алибасов
Комсомольская правда
Другие подробности пока не сообщаются.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Во вторник, 4 июня, российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.
Из-за четвертой степени ожога желудка музыкант нуждается в длительном лечении.
В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.
Музыкант нуждается в операции на желудке, но сейчас хирургическое вмешательство невозможно.
Стало известно, что госпитализированный Алибасов переписал завещание.
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