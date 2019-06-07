ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Люди

Сам не дышит: состояние госпитализированного Алибасова резко ухудшилось

1.1тЧитать материал на украинском

Состояние известного российского продюсера Бари Алибасова, который отравился токсичной жидкостью и пребывает в тяжелом состоянии, резко ухудшилось.

В СМИ появилась информация, что артист перестал дышать самостоятельно. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Telegram-канал Mash.

72-летний Алибасов находится в состоянии медикаментозной комы. Врачи НИИ им. Склифосовского рассказали, что сложно делать какие-либо прогнозы по его состоянию.

Бари Алибасов

Бари Алибасов

Комсомольская правда

Новости
Бари Алибасов выпил "Крот": врачи оценили шансы на выживание

Другие подробности пока не сообщаются.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel