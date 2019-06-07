Сам не дышит: состояние госпитализированного Алибасова резко ухудшилось

Состояние известного российского продюсера Бари Алибасова, который отравился токсичной жидкостью и пребывает в тяжелом состоянии, резко ухудшилось.

В СМИ появилась информация, что артист перестал дышать самостоятельно. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Telegram-канал Mash.

72-летний Алибасов находится в состоянии медикаментозной комы. Врачи НИИ им. Склифосовского рассказали, что сложно делать какие-либо прогнозы по его состоянию.

Бари Алибасов Комсомольская правда

Другие подробности пока не сообщаются.

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