Сальма Хайек без макияжа показала седые волосы. Фото
Известная голливудская актриса мексиканского происхождения, 53-летняя Сальма Хайек обнародовала фото, на котором она показала, как выглядела до окрашивания волос и после.
На кадрах в Instagram звезды кино видно седину и естественную красоту, ведь она показала и лицо без макияжа (что посмотреть фото, доскролльте до конца новости).
"В ожидании повторных съемок мне наконец пришлось покрасить корни", – подписала Хайек под снимком.
На фото "после" актриса уже с макияжем. Ее внешность дополнила светло-розовая помада, румяна и тушь.
"Вы такая прекрасная!", "Серьезная", "До – лучше, чем после" – написали в комментариях пользователи сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 53-летняя Сальма Хайек поразила пикантным фото.