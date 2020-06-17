Сальма Хайек без макияжа показала седые волосы. Фото

Люди 20:00, 17.06.2020 Обновлено: 20:52, 17.06.2020

Известная голливудская актриса мексиканского происхождения, 53-летняя Сальма Хайек обнародовала фото, на котором она показала, как выглядела до окрашивания волос и после.

На кадрах в Instagram звезды кино видно седину и естественную красоту, ведь она показала и лицо без макияжа (что посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

"В ожидании повторных съемок мне наконец пришлось покрасить корни", – подписала Хайек под снимком.

На фото "после" актриса уже с макияжем. Ее внешность дополнила светло-розовая помада, румяна и тушь.

Instagram Сальмы Хайек

"Вы такая прекрасная!", "Серьезная", "До – лучше, чем после" – написали в комментариях пользователи сети.

Скриншот с Instagram-страницы Сальмы Хайек

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 53-летняя Сальма Хайек поразила пикантным фото.

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