Известная голливудская актриса мексиканского происхождения, 53-летняя Сальма Хайек обнародовала фото, на котором она показала, как выглядела до окрашивания волос и после.

На кадрах в Instagram звезды кино видно седину и естественную красоту, ведь она показала и лицо без макияжа (что посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

"В ожидании повторных съемок мне наконец пришлось покрасить корни", – подписала Хайек под снимком.

На фото "после" актриса уже с макияжем. Ее внешность дополнила светло-розовая помада, румяна и тушь.

Instagram Сальмы Хайек

"Вы такая прекрасная!", "Серьезная", "До – лучше, чем после" – написали в комментариях пользователи сети.

Скриншот с Instagram-страницы Сальмы Хайек

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 53-летняя Сальма Хайек поразила пикантным фото.