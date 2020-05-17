Сафронов порезал палец и получил 320 тысяч долларов

Российский художник Никас Сафронов порезал палец о консервную банку из-под шпрот и после трех операций и длительного лечения получил 320 тысяч долларов от страховой компании.

Об этом Сафронов рассказал в эфире программы "Секрет на миллион". (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Никас Сафронов

По словам художника, он порезал палец уже после того, как выкинул пустую банку и попытался утрамбовывать мусор в ведре, "чтобы вошло побольше", после чего повредил палец, который через некоторое время воспалился.

Художник уточнил, что палец спасли, однако кости не сошлись, из-за чего он больше не гнется. Сафронов отметил, что застраховал руки, глаза и жизнь на общую сумму в миллион долларов. Он ежегодно платит за страховку около 23 тысяч долларов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, известный российский художник Никас Сафронов в день своего рождения попал в серьезное ДТП в центре Москвы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!